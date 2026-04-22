인바이오, 살균제 신약 기술성숙도 6단계 진입

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파일럿 규모 시제품 제작 가능 수준 도달…4년 유효성 확보

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인바이오가 한국화학연구원과 공동 개발한 살균제 신약 후보물질 'K32326'의 기술성숙도(TRL) 6단계 진입을 확인했다.

22일 인바이오는 K32326이 기술성숙도 6단계에 도달했다고 밝혔다. 기술성숙도는 기술 개발 단계를 9단계로 평가하는 지표로, 6단계는 파일럿 규모의 시제품 제작과 성능 검증이 가능한 수준을 의미한다.

K32326은 방제 효과와 기초 안전성 평가를 완료했으며, 제형 개발과 노즐 입자 시험을 통해 적용 가능성을 확인했다. 10% 함유 액상 제형의 안정성 시험 결과, 섭씨 54℃ 조건에서 최대 8주간 유효성과 안정성을 유지하는 것으로 나타났다. 회사는 이를 실제 환경 기준으로 환산할 경우 최대 4년 수준의 유효성을 확보한 것으로 판단하고 있다. 노즐 입자 시험에서는 16배 희석액 분사 시 2종 노즐에서 균일한 분사 특성을 확인했다.

인바이오 로고. [사진=인바이오]

원가 경쟁력도 확보했다. 기존 상용화된 원제 평균 대비 낮은 비용으로 합성이 가능하며, 공정개발 선행 연구 결과 기존 4단계 생산 공정을 2단계로 단축하는 경로를 확보했다. 이를 통해 수율 개선과 원가 절감이 기대된다.

인바이오는 향후 추가 독성시험과 국내외 특허 출원을 진행할 예정이며, 상업화 및 기술이전 등 사업화 방안을 검토 중이다.

dconnect@newspim.com