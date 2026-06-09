기정원, 정보보안 강화…개인정보보호 경영방침 수립

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전 임직원 대상 보안의식 제고

개인정보보호 경영방침 공식화

클라우드·재택 보안 점검 강화

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중소기업과 스타트업의 기술정보 보호 중요성이 커지는 가운데 중소기업기술정보진흥원(기정원·TIPA)이 전사적인 정보보안과 개인정보보호 강화에 나선다.

기정원은 중소벤처기업의 기술 정보와 개인정보를 보호하기 위해 정보보안·개인정보보호 체계를 강화한다고 9일 밝혔다.

최근 기정원은 김영신 원장 명의의 서한을 전 임직원에게 전달하고 정보보안의 중요성을 강조했다. 이번 서한은 개인정보보호 중요성에 대한 인식을 높이고 예방 중심의 보안 문화를 정착하기 위해 마련됐다.

중소기업기술정보진흥원의 개인정보보호 경영방침 [자료=기정원] 2026.06.09 rang@newspim.com

김 원장은 서한에서 "우리가 관리하는 데이터와 기술 정보는 우리 중소벤처기업들이 밤낮으로 일궈낸 소중한 땀방울이자 국가의 미래를 결정짓는 핵심 자산"이라며 "정보보안과 개인정보보호는 단순한 규정 준수를 넘어 우리 기관이 혁신을 선도하는 기관으로서 갖춰야 할 중요한 가치"라고 말했다.

아울러 기정원은 개인정보보호 경영방침도 새롭게 수립해 공식화했다. 주요 내용은 ▲법령·지침 준수 ▲목적 외 사용 금지 ▲안전성 확보 조치 ▲정보주체 권리 보장 ▲책임경영과 문화 확산 ▲피해 예방 및 신속 대응 등이다.

기정원은 이번 경영방침 선포를 계기로 정보보안 인프라를 고도화하고, 클라우드 환경과 재택근무 등 변화하는 업무 환경에서도 보안 수칙이 철저히 준수될 수 있도록 교육과 점검을 지속적으로 강화할 계획이다.

rang@newspim.com