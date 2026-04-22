기정원, 반도체 소재기업 '엘케이켐' 현장 방문

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

천안 엘케이켐 방문 간담회

해외 진출·정책 지원 방향 논의

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중소기업기술정보진흥원(기정원·TIPA)은 지난 21일 충남 천안에 있는 반도체 전구체 소재 양산 전문기업 '엘케이켐'을 방문해 현장 점검과 간담회를 진행했다고 22일 밝혔다.

이번 방문은 지역산업육성 지원사업 우수기업의 기술 성과를 확인하고, 반도체와 소재·부품·장비 분야의 해외 시장 진출 전략과 정책 지원 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

엘케이켐은 2025년 코스닥에 상장한 기업으로 반도체 공정에 쓰이는 핵심 소재를 생산한다. 특히 특정 유기 화합물인 PCP 리간드를 세계 최초로 생산했고, 반도체 증착 공정 소재인 DIS 프리커서를 국내 최초로 양산했다.

중소기업기술정보진흥원 직원들이 21일 (주)엘케이켐 관계자들과 간담회를 진행하며 현장 애로사항을 청취하고 있다. [사진=기정원] 2026.04.22 rang@newspim.com

또 차세대 태양전지 소재로 주목받는 페로브스카이트 소재를 개발해 150도 저온에서 합성 가능한 저비용·고성능 기술을 확보했다.

엘케이켐은 2023년부터 2024년까지 기정원의 성장사다리 지원사업을 통해 기술 지도와 시제품 제작, 시험인증, 시장조사 등을 지원받았다. 이를 기반으로 신기술 개발과 공장 증축을 추진하며 경쟁력을 강화했고 지역 인재 고용 확대에도 기여했다.

이날 기정원은 연구시설과 주요 제품을 점검하고 기업 대표와 간담회를 열어 기술 성과와 상용화 계획, 현장 애로사항을 들었다.

이창엽 엘케이켐 대표는 "기정원의 지원을 통해 맞춤형 기업 지원 프로그램을 수행하며 매출액이 82% 증가했다"며 "앞으로도 독보적인 기술을 바탕으로 반도체 소재 분야 역량을 강화하고 해외 시장 진출을 확대하겠다"고 강조했다.

중소기업기술정보진흥원 직원들이 21일 (주)엘케이켐을 방문해 기업 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. [사진=기정원] 2026.04.22 rang@newspim.com

rang@newspim.com