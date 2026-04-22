아웃백, 블랙라벨 신메뉴 통했다…2주 만 매출 30%↑

맛 넘어 '경험'으로 승부…세미 코스 구성·공감각 콘셉트로 차별화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 다이닝브랜즈그룹 아웃백 스테이크하우스가 이달 1일 출시한 블랙라벨 2종 에디션이 초기 흥행에 성공하며 매출 상승을 견인하고 있다.

22일 다이닝브랜즈그룹에 따르면 이번 신제품은 출시 2주 만에 블랙라벨 카테고리 매출을 직전 동기 대비 29.6% 끌어올리며 단기간 내 성과를 입증했다.

아웃백, 신메뉴 '블랙라벨 씨즐링 에디션' 이미지. [사진=다이닝브랜즈그룹 제공]

같은 기간 전체 스테이크 판매량 중 '씨즐링 에디션'과 '셰프 에디션'이 차지하는 비중은 35%에 달했으며, 전체 스테이크 매출에서 블랙라벨 카테고리 비중도 9.4% 상승했다.

이번 흥행의 배경에는 '씨즐링' 콘셉트를 중심으로 한 체험형 다이닝 전략이 자리한다. '블랙라벨 씨즐링 에디션'은 230°C로 달궈진 핫 플레이트 위에 스테이크를 제공해 시각·청각·후각을 동시에 자극하는 공감각적 경험을 구현했다. 식사 내내 유지되는 온도와 풍미 역시 고객 만족도를 높이는 요소로 작용하며 입소문을 이끌고 있다.

'블랙라벨 셰프 에디션' 역시 스테이크 수요 확대를 견인하고 있다. 새우와 치즈 소스를 더한 구성에 파스타, 수프, 음료 등 다양한 메뉴를 결합해 커플·패밀리 단위 고객의 선택 폭을 넓혔다. 전채부터 메인, 디저트까지 이어지는 세미 코스 형태 구성도 프리미엄 다이닝 경험을 강화하는 요소로 꼽힌다.

아웃백 관계자는 "신제품은 기존 스테이크의 맛 경쟁력에 경험 요소를 더해 출시 초기부터 고객 반응을 끌어냈다"며 "차별화된 메뉴와 서비스를 통해 브랜드 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다. 한편 아웃백은 배우 안효섭을 브랜드 앰버서더로 발탁하고 캠페인 영상을 공개하며 신제품 마케팅에도 속도를 내고 있다.

mkyo@newspim.com