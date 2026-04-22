김영호 의원 "'윤 어게인' 외치는 극우 정치세력에 대한 단호한 심판 필요"

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5월 2일 서대문서 당원필승결의대회 개최

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 김영호 더불어민주당 의원은 22일 '윤석열 어게인'을 외치는 극우 정치 세력에 대해 "단호한 심판이 필요하다"고 밝혔다.

김 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "더불어민주당의 가치와 자부심을 지켜낼 당원 필승 결의대회가 오는 5월 2일 오후 2시 서대문구 문화체육회관 대강당에서 힘차게 개최된다"고 했다.

김영호 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB]

그는 "민주주의를 부정하고 '윤석열 어게인'을 외치며 12·3 불법 계엄령까지 옹호했던 극우 정치 세력에 대한 단호한 심판이 필요하다"며 "지금이 바로 행동해야 할 때"라고 강조했다.

이어 "빛의 도시 서울, 그리고 새로운 서대문의 길에 서울 시민과 서대문구 주민 여러분의 적극적인 동참을 요청드린다"고 말했다.

또 "시민 한 사람 한 사람의 참여와 결단이 모일 때 비로소 변화는 현실이 된다"며 "대한민국의 미래를 지키고, 민주주의를 바로 세우는 이 역사적인 자리에 함께해 달라"고 촉구했다.

그러면서 "여러분의 한 걸음이 변화를 만든다"고 했다.

chogiza@newspim.com