김소희 "민주, 국회서 발목잡고 보령서 사진찍기…석탄특별법 정략 이용"

"지방선거 앞두고 매표 행위…법안소위서는 시간 끌어"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 기후에너지환경노동위원회 소속 김소희 국민의힘 의원이 21일 더불어민주당의 '석탄화력 특별법' 처리 태도를 강하게 비판하며 "국회에서는 발목잡기, 보령에서는 사진찍기"라고 했다.

김 의원은 이날 오후 성명을 내고 "어제 민주당 지도부가 보령을 찾아 '석탄화력 특별법' 통과를 외치며 현장 최고위를 열었다"며 "참으로 뻔뻔하고 소름돋는 '매표 행위'이자 충남 도민들의 절박한 생존권을 정략적으로 이용하는 '대국민 기만극'"이라고 밝혔다.

김소희 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

김 의원은 "김성환 기후에너지환경부 장관은 2023년 말에 국회 산중위 위원 시절 특별법을 막았던 장본인 아니냐"며 "지방선거가 닥치니 이제 와서 보령까지 내려와 통과를 운운하는 것은 보령 시민, 충남 도민에 대한 명백한 모독"이라고 지적했다.

그는 "보령의 인구는 10만 선이 무너졌고, 9만 선 붕괴를 눈앞에 두고 있으며, 지역 내 총생산은 보령 1·2호기 폐지 1년 만에 3380억원 줄었다"고 강조했다.

김 의원은 민주당 지도부가 보령을 방문하기 6일 전인 4월 15일 국회 기후노동위 법안소위 상황을 언급하며 "저를 비롯한 국민의힘 의원들은 정부를 끝까지 압박해 1주일 내 '정부안 제출', 2주일 내 '법안소위 개최'라는 '데드라인'을 받아냈다"고 밝혔다.

이어 "하지만 민주당은 비용 추계와 시간 등을 문제로 법안 처리를 미루려고 했다"며 "국회에서는 시간을 끌면 민생의 숨통을 조이고, 밖에서는 통과를 외치는 가증스러운 이중성에 '아연실색'하지 않을 수 없다"고 비판했다.

김 의원은 "공무원들 사이에서는 이미 '기후부가 꼼짝도 안하다가 김소희 의원 때문에 이제야 특별법이 급물살을 타고 있다'는 얘기가 나오고 있다"고 전했다.

그는 "이재명 대통령 무죄 만들기에는 모든 당력을 쏟아부으며 '속전속결' 밀어붙이면서 충남 도민의 목숨줄이 걸린 특별법은 왜 선거용 꽃바구니로만 활용하느냐"며 "진정으로 충남과 보령의 소멸을 걱정한다면 어제 보여준 그 화려한 말잔치를 당장 국회 법안소위에서 행동으로 증명하라"고 촉구했다.

allpass@newspim.com