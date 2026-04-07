김소희 의원 "석탄화력 폐지지원법 즉각 제정해야…기후노동위 책임 외면"

AI 핵심 요약beta
- 김소희 국민의힘 의원이 7일 석탄화력발전소 폐지지역 지원법 처리를 촉구했다.
- 국회 기노위 전체회의에서 노동자 시위를 언급하며 22대 국회 17건 법안 지연을 비판했다.
- 4월 중 법안심사 소위원회를 열어 고용 전환 지원을 시급히 논의할 것을 요청했다.
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김소희 국민의힘 의원은 7일 '석탄화력발전소 폐지지역 지원에 관한 특별법'의 조속한 처리를 강력히 촉구했다.
김 의원은 이날 오전 국회 기후에너지환경노동위원회 전체회의에서 의사진행발언을 통해 "오늘 아침 국회 정문 앞에서 한전산업개발노동조합과 공공산업노동조합연맹 노동자들이 '석탄화력발전 폐지지원법 즉각 제정'을 요구하며 피켓 시위를 벌이고 있는 것을 보았느냐"며 발언을 시작했다.
김 의원은 "석탄화력발전 폐지지원법은 기노위가 마땅히 살펴봐야 하는 내용이자 이미 지난 21대 국회에서 통과됐어야 하는 법"이라며 "22대 국회에서도 관련 법안이 17건이나 발의돼 있음에도 불구하고 논의가 지연되고 있다"고 비판했다.
현재 해당 법안들은 산업통상자원중소벤처기업위원회(산중위)에서 논의되다 기노위로 회부됐으나, 위원회 내에서 본격적인 심사가 이루어지지 않고 있는 실정이다.
김 의원은 "석탄발전소 폐쇄 이후 노동자들의 고용 전환과 생계 지원을 위해서는 법안 통과가 매우 시급한 상황"이라며 "법안이 바탕이 돼야만 대체 산업 마련과 체계적인 일자리 전환이 가능하다"고 강조했다.
이어 "기노위가 스스로의 책임을 외면해서는 안 된다"며 4월 중 법안심사 소위원회를 개최해 해당 법안들을 시급히 논의해 줄 것을 위원회에 공식 요청했다.
allpass@newspim.com