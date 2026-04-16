김소희 의원 "여야 이견 없는 석탄화력특별법부터 통과시켜야"

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정부에 1주일 내 정부안 제출 데드라인 받아내

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김소희 국민의힘 의원은 15일 석탄화력발전소 조기 폐쇄로 인한 지역 경제 침체 문제와 관련해 "탈석탄 목표연도 설정 같은 뜬구름 잡는 논의는 뒤로 미루고, 여야 이견없는 지원법부터 별도로 통과시키자"고 강력히 촉구했다.

김 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "오늘 드디어 국회 기후노동위 법안소위에서 석탄화력특별법을 심사했다"며 "정부를 강하게 압박해 1주일 내 정부안을 제출하고, 2주일 내 법안소위를 재개하는 데드라인을 받아냈다"고 밝혔다.

김소희 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

김 의원은 석탄화력발전소 폐쇄의 폐해를 구체적 수치로 제시했다. 그는 "2020년 보령 1, 2호기 폐쇄 후 1년 만에 인구 10만 선이 무너졌고, 지역내총생산은 3380억원이나 급감했다"며 "이념에 치우진 비현실적 정책이 민생에 얼마나 깊은 상처를 내는지 보여주는 지표"라고 지적했다.

그러면서 "생존이 걸린 법"이라며 여야 합의가 가능한 지원법 우선 처리를 강력히 촉구했다.

김 의원은 또 지역경제와 노동자들을 위한 제도 개선안을 제안했다. 그는 "폐쇄될 발전소의 대체 설비의 지역 내 건설과 휴지 보전(가동 정지 상태 유지) 제도 도입을 제안했다"고 덧붙였다.

이어 "에너지의 90%를 수입하는 나라에서 숙련된 노동자와 설비는 국가의 핵심 자산이며, 이를 지켜내는 것이 진정한 에너지 안보"라며 "실용적 에너지 정책을 국회에서 결과로 증명하겠다"고 강조했다.

allpass@newspim.com