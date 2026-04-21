박정 의원 "민주 재보선 승리 위해 '李대통령 오른팔' 김용 출마해야"

"사법리스크? 민주주의 심판자는 법원 아닌 국민"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 박정 더불어민주당 의원은 21일 6·3 지방선거와 함께 치러지는 재보궐선거를 앞두고 김용 전 민주연구원 부원장의 출마가 필요하다고 밝혔다.

박 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "6월 재보선이 확정된 곳만 현재까지 14곳"이라며 "승리를 위해 민주당에 김용이 필요하다"고 말했다.

박정 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB]

박 의원은 "한동훈, 조국에 이어 최근 정진석 전 의원까지 출마가 거론되면서 지방선거보다 재보선에 관심이 집중되고 있다"며 "이런 상황에서 민주당 후보들이 언론에 주목받지 못할 경우 이기는 선거를 치를 수 있을까"라고 지적했다.

이어 "주목도에서 떨어지면 선거에서도 패배한다"며 "그러한 이유로 김 전 부원장이 필요하다는 말씀을 과감히 드리고자 한다"고 강조했다.

박 의원은 "김 전 부원장은 누구나 인정하는 이재명 대통령의 오른팔"이라며 "탄압받은 사람이고, 그래도 묵묵히 곁을 지킨 인물"이라고 평가했다. 그러면서 "김 전 부원장은 이재명정부 성공의 선봉장이 될 수 있는 사람"이라고 덧붙였다.

그는 "타당은 한동훈, 조국, 정진석과 같은 중량감 있는 인사들이 나오는데, 집권여당이 참신함만을 무기로 선거에 임한다면 선거는 기대만큼 쉽지 않을 수 있다"며 "김용 뿐만 아니라 송영길, 이광재 등 가용할 수 있는 모든 인력을 총동원해야 한다"고 촉구했다.

박 의원은 "언론은 부산 북구갑의 한동훈, 경기 평택을의 조국, 충남의 정진석에 대해 연일 보도를 하고 있지만 민주당은 하정우 정도가 거론되는 수준"이라며 "이슈에서 밀리면 선거는 패배한다"고 목소리를 높였다.

김용 전 민주연구원 부원장. [사진=뉴스핌 DB]

이어 "김 전 부원장이 출마해야 검찰개혁의 이슈를 선거에서 다시 살릴 수 있고, 야당의 이슈에 맞설 수 있다"며 "그가 총선에 출마하여 승리하면 검찰개혁의 상징적 사건이 된다"고 역설했다.

일각에서 제기되는 김 전 부원장의 사법리스크에 대해서는 "많은 분이 김용의 출마가 전체 선거에 악영향을 줄 수 있다고 말한다"면서도 "민주주의의 최종 심판자는 법원이 아닌 국민"이라고 반박했다.

박 의원은 "법원 심판이 두려워 본질을 회피하는 행위는 민주당답지 않다. 2000년 16대 총선에서 박주선 의원이 옥중출마를 선언하며 승리했듯 김용 전 부원장도 그럴 것"이라고 말했다.

그는 "억울한·특별한 희생에 대한 특별한 보상으로 공천을 해야 한다는 주장이 아니다"라며 "구도, 인물 그리고 이슈에서 민주당이 승리하기 위해 전략공천을 얘기하는 것"이라고 설명했다.

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