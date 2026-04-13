'李 최측근' 김용, 재보선 출마 의사 표명…"지역은 경기, 당 결정따라 임하겠다"

AI 핵심 요약beta
- 김용 전 민주연구원 부원장이 13일 재보선 출마 의사를 밝혔다.
- 경기도 지역을 희망하며 당의 전략 공천 절차에 따르겠다고 강조했다.
- 대장동 혐의 무죄를 주장하며 국조특위 증인 조사도 앞두고 있다.
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"檢, 결론 먼저 내리고 끼워 맞추는 구조"
[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 이재명 대통령의 측근인 김용 전 민주연구원 부원장이 13일 6·3 지방선거와 함께 치러지는 재보선에 출마하고 싶다고 입장을 밝혔다.
김 전 부원장은 이날 오후 국회에서 열린 '정치검찰 조작기소 기자간담회'에서 "보궐선거에 출마하고 싶다. 출마 예정이다"라고 말했다.
출마 지역에 대해선 "제가 경기도에서 활동하기 때문에 경기도 지역으로 선정됐으면 좋겠다"며 "당에서 재보선과 관련해 기본적인 원칙을 말했는데 그 절차에 따라서 당이 결정한다면 열심히 임할 생각"이라고 강조했다.
앞서 정청래 더불어민주당 대표는 이번 재보선과 관련해 '전 지역 공천'과, '전략 공천' 원칙을 내세운 바 있다. 정 대표는 지방선거 공천이 마무리되는 시점부터 재보선 공천을 진행하겠다는 방침이다.
이에 대해 김 전 부원장은 "일각에서 제가 대법원 판결이 안 났기 때문에 출마하는 건 무리가 아니냐는 이야기가 있다. 하지만 제가 이런 기자회견을 왜 하며, 당에선 (조작기소 관련) 국정조사를 왜 하겠는가. 정치검찰의 조작기소 내용을 낱낱이 밝히고 위함"이라고 설명했다.
그러면서 "그동안 밝힌 제 결백함을 보고 당에서 일 할 수 있는 기회를 주시지 않을까 기대한다"며 "조만간 전략 공천 관련된 속도가 날 거 같은데 그 절차에 따라서 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
김 전 부원장은 대장동 일당으로부터 불법 선거자금을 받은 혐의로 기소되어 1·2심에서 유죄 판결을 받은 후 보석 석방되어 3심을 앞두고 있다.
이날 김 전 부원장은 기자간담회를 통해 자신의 무죄를 재차 강조했다. 그는 "유동규·남욱 등의 진술을 갖다가 검찰이 만들어내면서 사건이 형성됐다"며 "국조 대상 범위가 대장동 사건·위례 신도시·서해 피격 등 여러 건인데 대부분 구조가 똑같다. 검찰이 실체 없는 것을 결론 내리고 끼워맞추는 사안"이라고 주장했다.
한편 '윤석열 정권 조작기소 진상규명 및 공소취소를 위한 국정조사특별위원회'(국조특위)는 오는 16일 김 전 부원장을 대상으로 증인 조사를 실시한다.
국조특위 여당 간사인 이건태 민주당 의원은 이날 기자간담회에 참석해 김 전 부원장에 대한 검찰 수사와 관련해 "1차 수사팀은 최선을 다해 수사했지만 이재명 대통령과 정진상 전 민주당 당 대표실 정무조정실장, 김 전 부원장에 대한 범죄 혐의를 찾지 못했다고 했다"고 목소리를 높였다.
이 의원은 "1차 수사팀은 무혐의 결정을 했지만 2차 수사팀은 7월 4일부터 수사해 12월 중순 무렵에 김용·정진상을 구속했다"며 "또 아시다시피 이 대통령에 대한 구속 영장을 청구하고 기소했다"고 압박했다.
또 이 의원은 "수사 시기로 보면 굉장히 짧은 시기"라면서 "그런데 2차 수사팀이 1차 수사팀 의견을 완전히 바꾸는 그런 결정을 했는데 1차 팀과 전혀 협의도 안했고 의견 교환도 없었다고 한다"고 했다.
seo00@newspim.com