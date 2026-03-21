여야, 檢 조작기소 국정조사 특위 구성...위원장에 '민주 4선' 서영교

민주 11명·국민의힘 7명·비교섭 2명으로 구성

7대 조작기소 의혹 50일간 조사

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회가 구성됐다. 위원장에는 서영교 더불어민주당 의원이 선임됐다.

21일 정치권에 따르면 지난 20일 출범한 국조특위는 특위 호선을 통해 서영교 의원(4선, 서울 중랑갑)을 위원장으로, 여당 간사에는 박성준 의원을 각각 선임했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 20일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회 제1차 전체회의에서 서영교 위원장이 발언하고 있다. 2026.03.20 mironj19@newspim.com

서영교 위원장은 "이번 특위는 국민을 위해 일하며 헌신해 온 위원님들로 구성됐다"며 "윤석열 정치검찰의 행태를 낱낱이 밝히고 제자리로 돌려놓는 일들을 함께 해나가겠다"고 밝혔다.

이어 서 위원장은 "검찰총장 출신 윤석열 대통령 아래 검사가 권력의 정점에 서게 되었고, 이들은 수백 번의 압수수색, 수백 번의 영장 청구, 수백 번의 기소로 검찰권을 휘두르며 국민을 사지로 내몰았다"며 "결론을 정해놓고 하는 기획 수사, 허위진술 강요와 협박, 증거 조작, 쪼개기 기소 등 상상 못 할 조작 수사·기소의 정황들이 쏟아져 나오고 있다"고 지적했다.

그러면서 "김성태가 '이재명에게 돈을 줬어야 줬다고 말하지'라는 녹취가 온 세상에 공개됐고, 남욱은 검사가 아이들 사진을 보여주며 '배를 가르겠다'는 협박을 들어가며 수사를 받았다고 한다"며 "이제 국회가 진실을 밝혀낼 시간이 왔다. 다시는 국민을 향한 사냥과 같은 수사가 반복되지 않도록 의혹의 전모를 밝히고 반드시 그에 따른 책임을 묻겠다"고 강조했다.

국조특위는 민주당 11인(서영교·박성준·김승원·박선원·박지원·양부남·윤건영·이건태·이용우·이주희·전용기), 국민의힘 7인(곽규택·김재섭·나경원·송석준·신동욱·윤상현·조배숙), 비교섭단체 2인(차규근·손솔) 총 20명으로 구성됐다.

국조특위는 이날 채택된 국정조사계획서에 따라 ▲대장동 사건 ▲위례 사건 ▲김용 전 민주연구원 부원장 사건 ▲쌍방울 대북송금 사건 ▲통계조작 사건 ▲서해 공무원 피격사건 ▲'윤석열 명예훼손' 허위보도 의혹 사건 등 윤석열 정권 정치검찰에 의한 조작수사·조작기소의 전모를 규명한다.

조사 기간은 3월 20일부터 5월 8일까지 50일간이며, 대법원·법무부·대검찰청·수원지검·수원구치소·경찰청·국정원·감사원·금감원·성남도시개발공사·㈜쌍방울·㈜호반건설·㈜퓨처코어·한국거래소·뉴스타파를 비롯해 54여개의 정부부처·공공기관·기업·언론 등이 조사 대상에 포함됐다.

특위는 본회의에서 국정조사계획서가 채택되는 대로 오는 25일부터 본격적인 활동에 돌입할 예정이다.

kimsh@newspim.com