무아행, Pre-A 10억 투자유치

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = ㈜무아행(대표 김수민)이 이너뷰티 브랜드 '스톰(STOM)' 사업을 기반으로 Pre-A 라운드에서 10억 원 규모의 투자를 유치했다.

이번 라운드에는 KH벤처파트너스와 울산창조경제혁신센터(아산 유스타 개인투자조합)가 참여했다. 회사는 앞서 싱가포르 VC Capital Code로부터 시드 투자를 유치한 바 있다.

㈜무아행은 창업 첫해 매출이 전년 대비 950% 증가했으며 누적 매출은 42억 원이다. 소비자 데이터는 약 5만 건을 확보했다. 제품은 올리브영, 백화점, 약국 등 약 650개 유통 채널에 입점돼 있다.

대표 제품 '식이섬유정1000'에는 자체 개발한 식이섬유 배합 기술 'AYA-BEL™ 2:1 불용성·수용성 식이섬유 조합'이 적용됐다. 해당 제품은 올리브영 식이섬유 보충제 카테고리에서 판매 1위를 유지하고 있다.

회사는 지난 3월 스페인 바르셀로나에서 열린 식품 박람회 'Alimentaria Barcelona 2026'에 참가했으며, 이를 기반으로 유럽·북미·동남아 등 해외 바이어와 협의를 진행 중이다.

투자금은 해외 시장 확장에 우선 활용된다. 구체적으로 해외 수출 채널 구축, 현지 인증 및 마케팅 대응, 제품 라인업 확장 등에 투입할 계획이다.

또한 카페인 프리 커피 대체 음료 '논업블렌드(Non-Up Blend)'를 글로벌 시장 진출용 신규 제품으로 준비하고 있다.

김수민 대표는 "시드 투자에 이어 Pre-A 라운드까지 확보하면서 국내외 성장 기반을 마련했다"며 "해외 시장에서 사업 확장을 본격화하겠다"고 말했다.

[로고=스톰]

whitss@newspim.com