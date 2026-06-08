경찰, 수사지원 AI 고도화 자문단 7명 위촉

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올해 이미지 문자 추출·음성인식 기능 도입 예정

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰이 수사 업무를 돕는 '경찰 수사지원 AI' 고도화를 위한 정책 자문단을 구성했다.

경찰청 국가수사본부(국수본)는 지난달 27일 제1기 형사사법정보시스템(수사지원 AI) 정책 자문단을 위촉했다고 8일 밝혔다.

경찰청 [사진=뉴스핌DB]

자문단은 학계, 법조계, 수사, 인공지능 분야 전문가 7명으로 구성됐다. 국수본은 정책자문단을 통해 수사지원 AI 사업 관련 자문과 의견을 수렴해 수사지원 AI 성능과 기능을 고도화하는 사업을 추진한다.

경찰청은 지난해 11월 17일부터 수사지원 AI 서비스 운영을 시작했다. 지난해에는 1단계 사업으로 27억원 예산을 투입해 핵심 기반시설과 기능을 구축했다. 형사사법정보시스템(KICS)과 연동해 사건 쟁점을 정리하고 외국어 번역과 법령·판례 제공, 영장 신청서 초안 작성 기능을 제공하고 있다.

올해는 2단계 사업으로 55억원 예산으로 이미지 문자 추출(OCR), 음성인식 등 비정형 수사자료 분석 기능을 도입한다. 수사 편의를 위한 결정서와 수사 결과 통지서 초안 작성, 동종 사건 조서를 분석해 수사관에게 질문을 추천한다. 수사자료를 분석한 범죄일람표 작성을 돕고, 전국에 산재한 사건 계좌, 전화번호, 사회관계망서비스(SNS) 등을 비교 분석해 신종 범죄도 탐지해낸다.

내년 3단계 사업은 영상분석과 특정 장면 추출, 다수 이미지 내용 분석 등이 가능한 멀티모달 기능과 영장신청서 완결성 검증, 통계원표 작성 등 수사 완결성 확보와 종합적 자료 활용 체계 구축을 목표로 하고 있다.

krawjp@newspim.com