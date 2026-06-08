화인베스틸, 154억원 규모 설비 투자…"특수강 생산 확대"

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 조선용 형강 생산기업 화인베스틸이 154억원 규모의 설비 투자에 나선다고 8일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 투자는 특수강 생산설비를 구축해 제품 포트폴리오를 다변화하고 생산능력을 늘리기 위한 것이다. 조선산업의 수요 증가로 실적이 개선되는 가운데 미래 성장동력을 확보하기 위한 전략의 일환이다.

화인베스틸은 자동차 산업 등 전방산업의 특수강 수요 확대에 대응하기 위해 생산설비를 구축할 계획이다. 안정적인 공급 체계 구축과 생산 효율 향상을 통해 수익성 개선을 기대하고 있다.

화인베스틸 전경. [사진=화인베스틸]

화인베스틸 관계자는 "조선산업의 회복과 수요 증가에 따라 회사의 실적이 개선되고 있는 상황에서 미래 먹거리 확보를 위한 신규 사업 기반 구축이 필요한 시점"이라며 "이번 투자는 자동차 산업 등 전방산업의 특수강 수요 증가에 대응하기 위한 생산기반 구축의 일환이다"고 전했다. 이어 "특수강 생산체계 구축을 통해 생산 효율성과 제품 경쟁력을 동시에 강화하고 제품 다변화를 통한 중장기 성장 기반을 더욱 공고히 할 계획"이라고 덧붙였다.

한편 회사는 기존 조선용 형강 사업의 경쟁력을 강화하는 한편 신규 사업 육성을 통해 지속 가능한 성장 기반을 마련하고 시장 환경 변화에 능동적으로 대응할 방침이다.

nylee54@newspim.com