네오위즈, 창사 첫 개발자 출신 대표 선임

'P의 거짓' 이끈 박성준 신작개발그룹장 내정

배태근 대표와 공동대표 체제…신작 개발 역량 강화

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 네오위즈는 박성준 신작개발그룹장을 신임 대표이사로 내정했다고 8일 밝혔다. 박 내정자는 오는 8월 정기 이사회 승인을 거쳐 공식 취임하며, 배태근 대표와 공동대표 체제로 회사를 이끌 예정이다.

네오위즈가 개발자 출신 대표이사를 선임하는 것은 창사 이후 처음이다. 회사는 신작 파이프라인 가동이 본격화되는 시점에 맞춰 개발 현장의 전문성과 실행력을 강화하기 위해 이번 인사를 단행했다고 설명했다.

박성준 네오위즈 신임 대표 [사진=네오위즈]

박 내정자는 네오위즈CRS 개발이사와 네오위즈블레스스튜디오 콘솔개발본부장을 거쳐 2019년부터 라운드8 스튜디오 본부장을 맡아왔다. 특히 'P의 거짓'과 DLC 'P의 거짓: 서곡'의 글로벌 흥행을 이끈 핵심 인물로 평가받는다.

박 내정자는 대표 취임 후에도 신작개발그룹장을 겸임하며 주요 프로젝트 개발과 경영 전략을 총괄할 예정이다. 김승철 대표는 대표이사직에서 물러나지만 사내이사로 이사회 활동을 이어간다.

syu@newspim.com