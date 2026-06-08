금투협, 부산 시민강좌·AI GPT 금융투자 과정 개설

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이달 9일 BIFC서 염승환 LS증권 이사 초청 강연

AI GPT 활용 실전 과정 개설...7월 6일까지 모집

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국금융투자협회(이하 금투협)가 부산 시민 대상 금융 강좌와 AI 활용 금융투자 교육과정을 잇따라 진행한다.

8일 금투협 부산지회는 부산국제금융진흥원, 한국예탁결제원과 공동으로 이달 9일 오후 3시 부산국제금융센터(BIFC) 5층 KSD홀에서 'BIFC 시민강좌'를 개최한다고 밝혔다.

이번 강좌는 염승환 LS증권 이사를 초청해 "대한민국 자산시장의 대변화-시장 환경 변화와 투자전략"을 주제로 진행된다. 강연에서는 ▲탈세계화 흐름 속 한국 제조업 공급망 경쟁력 변화 ▲글로벌 AI 투자 확대에 따른 메모리 반도체 산업 성장 가능성 ▲자본시장 활성화 정책과 코리아 디스카운트 해소 기대가 국내 증시에 미치는 영향 등을 다룬다. 시장 상승 이후 투자자들이 점검해야 할 위험요인과 대응 전략, 국내 유망 산업과 투자 포인트도 제시할 예정이다.

[사진=뉴스핌DB]

염 이사는 "최근 자산시장 변화의 배경과 의미를 살펴보고 투자자들이 주목해야 할 기회와 변수들을 균형 있게 분석할 예정"이라고 말했다.

강좌는 별도 신청 없이 누구나 무료로 참석할 수 있으며, BIFC 출입을 위해 신분증을 지참해야 한다.

아울러 금투협 금융투자교육원은 'AI GPT 활용 실전 금융투자 분석과 운용' 집합과정 교육생을 오는 7월 6일까지 모집한다. 개강일은 올해 8월 7일이다.

이 과정은 DART(금융감독원 전자공시시스템)·ECOS(한국은행 경제통계시스템)·KRX(한국거래소 정보데이터시스템)·Google Finance를 활용한 경제·금융 데이터, 공시, 뉴스 등의 자동 수집 체계를 구축하고, 프롬프트와 투자전략 GPT를 직접 개발하며, 워크플로우 통합 플랫폼 자동화를 완성하는 내용으로 구성된다. 증권업·언론계 출신 트레이딩 로보서비스 전문가가 강사로 참여하며 실습 위주로 진행된다.

교육 기간은 오는 8월 7일부터 13일까지 총 3일(화·목·금, 12시간)이며, 여의도 금융투자교육원에서 야간(오후 5시~9시 30분)에 진행된다. 수강 신청은 금융투자교육원 홈페이지에서 할 수 있다.

dconnect@newspim.com