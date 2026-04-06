금융투자협회, 리스크관리·금융투자분석사 과정 수강생 모집

AI 핵심 요약beta
- 금융투자교육원이 6일 두 교육과정 수강생을 27일까지 모집했다.
- 자산운용사 리스크관리 실무 과정은 6월 4일부터 11일까지 3일 야간교육으로 진행한다.
- 금융투자분석사 주말 과정은 6월 5일부터 7월 11일까지 12일로 여의도에서 열린다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융투자협회 금융투자교육원은 '자산운용사 리스크관리 실무'와 '금융투자분석사(주말)' 집합교육 수강생을 오는 27일까지 모집한다고 6일 밝혔다.
'자산운용사 리스크관리 실무' 과정은 자산운용사 리스크관리·내부통제 관련 부서 종사자를 대상으로 한다. 올해 6월 4일부터 11일까지 총 3일(12시간) 진행되며 주 2일(화·목) 야간교육으로 운영된다. 현업 리스크관리 부서 실무자로 구성된 강사진이 이론과 실제 사례를 함께 다룬다.
'금융투자분석사(주말)' 과정은 금융투자회사 리서치 부서 조사분석 보조인력(RA) 등을 주요 대상으로 한다. 올해 6월 5일부터 7월 11일까지 총 12일(71시간) 진행되며 주 2일(금요일 야간·토요일 주간) 교육으로 운영된다. 리서치 실무에 필요한 데이터 분석 기법과 기업가치 분석·평가 방법을 다루며 베스트 애널리스트가 강사로 참여한다. 두 과정 모두 여의도 금융투자교육원에서 열리며 수강 신청은 금융투자교육원 홈페이지에서 할 수 있다.
dconnect@newspim.com