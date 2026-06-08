SK AX, 기업용 AI HR 플랫폼 구축 나선다

머서와 손잡고 조직 운영 혁신 사업 추진

사람·AI 협업 체계 설계해 생산성 제고

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK AX가 글로벌 HR 컨설팅 기업 머서(Mercer)와 손잡고 기업들의 인공지능(AI) 전환을 위한 조직 운영 혁신 사업에 나선다. 단순한 AI 도입을 넘어 사람과 AI가 함께 일하는 조직 구조와 업무 체계를 설계하고, 이를 뒷받침할 에이전틱 AI(Agentic AI) 플랫폼 구축까지 지원한다는 전략이다.

SK AX는 8일 경기도 성남시 본사에서 머서코리아와 'AI+Human 조직 운영 모델 개발 및 Agentic AI 플랫폼 구축 공동 사업 수행 협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 김완종 SK AX 사장과 장지원 머서코리아 공동대표 등 양사 주요 경영진이 참석했다.

김완종 SK AX 사장(왼쪽)과 장지원 Mercer Korea 공동대표가 경기도 성남시 SK AX 본사에서 'AI+Human 조직운영 모델 개발 및 Agentic AI 플랫폼 구축 공동 사업 수행 협약(MOU)'을 체결한 후 기념사진을 찍은 모습. [사진=SK AX]

양사는 이번 협력을 통해 AI를 전제로 한 새로운 조직 운영 모델을 공동 개발하고 기업 고객의 AI 전환을 지원할 계획이다. 최근 기업들이 AI 도입을 넘어 AI가 인간과 협업하고 자율적으로 업무를 수행하는 환경 구축에 관심을 높이면서 조직 구조와 인사 체계 전반을 재설계해야 한다는 요구가 커지고 있다는 판단에서다.

양사는 사람과 AI가 협업하는 조직 운영 모델 수립과 AI 에이전트 솔루션 개발을 비롯해 인재 채용·육성·평가 체계 구축, AI 기반 문제 해결 역량 진단 서비스 등을 공동 제공할 예정이다. 머서는 글로벌 HR 컨설팅 역량을 바탕으로 조직 운영 및 인사 제도 설계를 담당하고, SK AX는 실제 업무 환경에서 활용 가능한 지능형 HR 플랫폼 구축을 맡는다.

SK AX가 자체 개발한 지능형 HR 플랫폼은 AI를 기반으로 조직 구조를 재설계하고 채용, 육성, 성과관리, 평가 등을 지원하는 것이 특징이다. 구성원 역량과 업무 데이터를 분석해 조직 운영 효율을 높이고, AI를 중심으로 기업 내 시스템과 데이터를 연결해 의사결정 속도와 생산성을 높일 수 있도록 설계됐다.

또 SK AX의 AI 역량 진단 프로그램인 'AI 리터러시(AI Literacy)'와 실무형 교육 프로그램 'AI 부트캠프(AI BootCamp)'도 함께 제공한다. 이를 통해 기업 구성원들이 실제 업무 현장에서 AI를 활용해 문제를 해결하고 조직 전반의 업무 혁신을 추진할 수 있도록 지원한다는 계획이다.

김완종 SK AX 사장은 "AI 시대 경쟁력은 AI를 도입했느냐가 아니라 조직 전체가 AI와 함께 움직일 수 있도록 일하는 방식과 운영 체계를 얼마나 빠르게 전환하느냐에 달려 있다"며 "머서의 글로벌 HR 전문성과 SK AX의 AI 기술력을 결합해 기업 고객의 AI 중심 혁신을 지원하겠다"고 말했다.

장지원 머서코리아 공동대표는 "많은 글로벌 기업이 AI 도입 이후 조직과 인사 혁신이라는 새로운 과제에 직면해 있다"며 "양사의 역량을 결합해 기업들이 현장에서 체감할 수 있는 HR 혁신 모델을 제공하겠다"고 밝혔다.

syu@newspim.com