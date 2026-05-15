韩SK AX携手OpenAI布局企业级AI市场

纽斯频通讯社首尔5月15日电 韩国IT行业围绕企业级生成式人工智能（AI）市场的竞争正在加速升温。随着SK AX与OpenAI达成合作，韩国大型IT服务企业纷纷加入"企业版ChatGPT"市场争夺。

资料图。【图片=百度】

据业界15日消息，SK AX于14日与OpenAI签署企业级AI业务合作伙伴协议，双方将围绕企业生成式AI服务展开合作。

根据协议，SK AX将基于OpenAI的企业级AI服务平台"ChatGPT Enterprise"，为企业客户提供符合不同办公环境和安全需求的AI应用方案。

业界认为，在三星SDS和LG CNS后，SK也加入OpenAI合作阵营，意味着韩国IT行业围绕"人工智能转型（AX）"市场的竞争进一步加剧。

双方表示，当前企业内部对生成式AI的应用正在快速增加，但如何与既有业务系统结合、真正提升生产效率仍是企业面临的重要课题。同时，在缺乏独立安全和管理体系情况下使用AI所带来的"影子AI（Shadow AI）"问题也成为新的风险因素。

为此，双方计划将ChatGPT Enterprise与SK AX在产业系统设计和建设方面的能力结合，提升企业运营效率并加强数据安全管理。

SK AX表示，未来将提供涵盖咨询、内部系统联动、多代理（Multi-Agent）运营、安全与治理体系建设以及员工变革管理等在内的一体化AI转型服务。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社