삼성·LG 이어 SK도 합류...'기업용 챗GPT' 경쟁 본격화

AI 핵심 요약beta
- SK AX가 14일 오픈AI와 엔터프라이즈 AI 파트너 계약을 체결했다
- 양사는 챗GPT 엔터프라이즈와 SK AX 역량을 결합해 기업 생산성과 보안 향상을 추진한다
- 이번 협력으로 국내 IT업계 엔터프라이즈 챗GPT·AX 시장 선점 경쟁이 본격화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
보안·멀티에이전트 구축 지원...오픈AI 협력 경쟁 본격화
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK AX가 오픈AI와 손잡고 기업용 생성형 인고지능(AI) 시장 확대에 나서면서 국내 정보기술(IT) 업계의 '엔터프라이즈 챗GPT' 경쟁이 본격화하고 있다. 삼성SDS와 LG CNS에 이어 SK까지 오픈AI 협력 전선에 합류하면서 기업 업무 환경 전반을 AI로 전환하는 '인공지능 전환(AX)' 시장 선점 경쟁이 한층 치열해지는 모습이다.
15일 관련 업계에 따르면 SK AX는 지난 14일 오픈AI와 '엔터프라이즈 AI 사업 협력을 위한 서비스 파트너 계약'을 체결했다. 이번 협력으로 SK AX는 오픈AI의 기업용 AI 서비스인 '챗GPT 엔터프라이즈'를 기반으로 기업별 업무 환경과 보안 요건에 맞춘 AI 활용 환경을 제공할 계획이다.
체결식에는 김완종 SK AX 사장과 앤서니 러셀 등 양사 주요 경영진이 참석해 구체적인 협력 방안을 논의했다.
양사는 생성형 AI 확산 과정에서 나타나는 기업들의 고민 해결에 집중할 방침이다. 최근 기업 내부에서는 생성형 AI 활용이 빠르게 늘고 있지만 기존 업무 시스템과 연계해 실제 성과를 내는 데 어려움을 겪고 있다. 별도 보안·관리 체계 없이 AI를 사용하는 '쉐도우 AI' 문제도 새로운 리스크로 떠오르고 있다.
이에 따라 양사는 챗GPT 엔터프라이즈 기반 AI 환경과 SK AX의 산업별 시스템 설계·구축 역량을 결합해 기업 운영 전반의 생산성을 높이고 데이터 보안 우려를 줄인다는 구상이다. SK AX는 컨설팅부터 내부 시스템 연동, 멀티 에이전트 구축·운영, 보안·거버넌스 체계 수립, 임직원 변화관리까지 AX 전 영역을 아우르는 통합 서비스를 제공할 예정이다.
김완종 사장은 "단순한 AI 도입이 아니라 기업 구조와 업무 프로세스, 일하는 방식까지 재설계하는 진정한 AI 전환을 지원하겠다"며 "오픈AI와의 협력을 통해 사람과 기업의 업무를 더 가치 있는 방향으로 바꾸는 'AI 증강'을 구현하겠다"고 말했다.
앤서니 러셀 총괄은 "챗GPT 엔터프라이즈의 가치는 보안과 데이터 통제를 기반으로 각 기업의 업무 흐름에 맞게 운영될 때 극대화된다"며 "SK AX는 산업별 시스템과 데이터 구조에 대한 깊은 이해를 갖춘 파트너"라고 강조했다.
syu@newspim.com