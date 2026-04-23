SK AX, 대신증권 IT 운영 통합 관리…'엑스젠틱와이어 NPO' 본격 도입

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = SK AX가 대신증권의 IT 인프라 운영을 7년간 통합 관리하기로 했다. 인공지능(AI) 기반 운영 서비스를 도입해 시스템 장애를 사전에 예방하는 방식으로 금융 인프라를 운영할 계획이다.

SK AX는 서버, 스토리지, 네트워크 등 IT 인프라 전반의 운영과 유지관리를 담당한다. 에이전틱AI를 활용해 장애를 방지하고 운영 효율을 높인다는 전략이다.

AXgenticWire NPO 로고 [사진=SK AX]

대신증권은 먼저 모니터링, 백업, 장애 및 상황관리 AI 에이전트를 시범 적용한 후 성능, 용량, 가용성, 보안 에이전트 등으로 확대할 방침이다. 모든 AI 에이전트는 노코드(No-Code) 기반으로 운영자가 쉽게 구축할 수 있다.

에이전틱AI는 문제 상황을 선제적으로 탐지·분석·판단하고 조치까지 완료함으로써 인적 오류를 방지하고 운영 리스크를 차단한다. 이를 통해 거래와 인증 과정에서 중단 없는 전자금융 운영 체계를 구현할 수 있다.

김용신 SK AX Cloud사업본부장은 "금융 서비스는 단 한 번의 장애도 허용하면 안되는 영역"이라며 "에이전틱AI 기반 AXgenticWire NPO 운영 체계를 통해 장애 발생 등 리스크를 사전 차단하고 디지털 금융 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 예정"이라고 말했다.

yuniya@newspim.com