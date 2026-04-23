BBQ, 태국 진출로 동남아 공략 본격화…방콕 거점으로 'K-치킨 벨트' 구축

시암파라곤·센트럴월드 입점 추진…관광·외식 수요 겨냥

태국 발판으로 미얀마·라오스·캄보디아 확장 전략

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = BBQ가 동남아 핵심 시장인 태국에 진출하며 글로벌 외식 시장 확대에 나선다. 현지 파트너와의 마스터프랜차이즈(MF) 계약을 통해 방콕을 중심으로 주요 도시 거점 공략에 속도를 내고, 동남아 전역으로 확장하는 교두보를 마련한다는 전략이다.

23일 제너시스BBQ 그룹은 태국 현지 기업인 Genesis BBQ(Thailand) Co., Ltd.와 마스터프랜차이즈 계약을 체결했다고 밝혔다. 해당 법인은 중국 상하이를 기반으로 F&B 및 SOC 사업을 전개해온 기업이 설립한 회사로, 태국 내 캐주얼 다이닝 레스토랑(CDR) 운영 경험을 보유하고 있다. 현지 외식 시장에 대한 이해도와 운영 역량을 갖춘 점이 이번 파트너십의 핵심 배경으로 꼽힌다.

BBQ가 태국 현지 기업과 마스터프랜차이즈(MF) 계약을 체결하고 동남아권 시장 확대에 본격적으로 나선다. [사진=제네시스BBQ 제공]

태국은 약 7,100만 명 규모의 인구와 관광 중심 소비 구조를 바탕으로 글로벌 외식 브랜드의 성장 잠재력이 높은 시장으로 평가된다. 매운맛과 튀김, 소스 중심의 식문화가 자리 잡고 있어 골든프라이드 치킨, 양념치킨 등 K-치킨 메뉴는 물론 떡볶이, 김치볶음밥 등 K-푸드 전반에 대한 수요도 높은 편이다. 관광객과 현지 소비층이 동시에 형성된 구조 역시 브랜드 확장에 유리한 환경으로 작용한다.

BBQ는 방콕을 거점으로 치앙마이, 푸켓, 파타야 등 주요 도시 핵심 상권과 시암 파라곤, 센트럴월드 등 대형 복합 쇼핑몰을 중심으로 CDR 형태의 플래그십 매장을 선보일 계획이다. 이후 가맹 사업을 확대하며 태국 내 입지를 빠르게 확보하고, 이를 기반으로 미얀마·라오스·캄보디아 등 인접 국가로 사업을 확장한다는 구상이다.

mkyo@newspim.com