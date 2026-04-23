현대차 '캐스퍼 일렉트릭', 獨 아우토빌트 비교 평가서 '1위'

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

독일 자동차 전문지 소형 전기차 비교 평가서 7개 전 항목 1위

실측 최고 전비 및 실주행 최장 거리 기록...전비 경쟁력 입증

'출퇴근에 최적화된 전기차' 평가서도 1위 차지

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대자동차 '캐스퍼 일렉트릭(현지명 인스터)'이 독일의 유력 자동차 전문 매체 '아우토빌트(Auto Bild)'가 최근 실시한 소형 전기차 비교 평가에서 전 항목 1위를 기록하며 종합 우승을 거뒀다.

이번 평가는 현대차 '캐스퍼 일렉트릭'을 비롯한 시트로엥 'e-C3', BYD '돌핀 서프(Dolphin Surf)' 등 유럽 시장의 주요 소형 전기차 3종을 대상으로 진행됐으며 ▲바디 ▲편의성 ▲파워트레인 ▲주행성능 ▲커넥티비티 ▲친환경성 ▲경제성 등 7개 항목, 총 800점 만점의 체계적인 평가 기준이 적용됐다.

캐스퍼 일렉트릭은 7개 전 항목에서 1위를 기록하고 총점 558점을 획득하며, 2위 돌핀 서프(503점)와 3위 e‑C3(501점)를 큰 격차로 따돌렸다.

아우토빌트는 파워트레인 항목에서 캐스퍼 일렉트릭의 탁월한 전력 소비 효율을 핵심 경쟁력으로 꼽았다.

아우토빌트의 실주행 테스트에서도 6.71km/kWh의 실측 평균 전비를 기록해 e-C3(5.49km/kWh)와 돌핀 서프(5.10km/kWh) 대비 약 20~30% 이상 높은 효율을 보였으며, 해당 실측 소비전력을 기준으로 환산한 실주행 거리 역시 308km로 e-C3(241km)와 돌핀 서프(253km)를 크게 앞질렀다.

현대차 '캐스퍼 일렉트릭' [사진=현대자동차]

캐스퍼 일렉트릭은 효율적인 공간 활용성에서도 차별화된 강점을 보였으며, 특히 바디 항목 내 다용도성(Variabilität) 평가에서 8점을 기록해 두 경쟁 차종(각각 2점)을 큰 격차로 앞섰다.

'2열 슬라이딩 시트'와 '조수석 완전 폴딩 기능'을 통해 탑승과 적재 상황에 따라 실내 공간을 유연하게 변화시킬 수 있다는 점이 높은 평가로 이어졌다.

또한 100km/h에서 정지까지의 제동 거리는 35.8m로 경쟁 모델 대비 최대 3m가량 짧았으며, 여기에 정교한 조향 성능까지 더해져 주행성능 항목에서도 가장 높은 점수를 얻었다.

현대차 관계자는 "이번 평가에서 종합 1위는 물론, 전 항목 1위를 기록한 점은 의미가 크다"며 "앞으로도 고객의 실제 사용 환경을 고려한 완성도 높은 전기차 개발에 집중하겠다"고 밝혔다.

한편, 캐스퍼 일렉트릭은 아우토빌트가 함께 실시한 '출퇴근 및 가성비 중시 소비자를 위한 최고의 소형 전기차' 평가에서도 ▲르노 '4 E-Tech' ▲피아트 '그란데 판다 일렉트릭' ▲시트로엥 'e-C3' ▲BYD '돌핀 서프' ▲리프모터 'T03' 등 5개 경쟁 모델을 제치고 1위에 올랐다.

y2kid@newspim.com