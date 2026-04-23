"저당·디카페인 다 잡는다"…이디야, '트리플' PET 커피 5종 체제 구축

500mL PET 확대…온라인 채널 선출시 후 유통 확장

곡물 블렌딩으로 풍미 강화…기능성 커피 시장 공략

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 이디야커피가 저당·디카페인 트렌드를 겨냥해 PET 커피 제품군 확대에 나선다. 기존 '트리플(Triple)' 라인업을 강화하며 건강 지향 소비와 카페인 부담을 낮추려는 수요를 동시에 공략하겠다는 전략이다.

23일 이디야커피는 500mL PET 타입의 '트리플 로우슈거 라떼'와 '트리플 디카페인 아메리카노' 2종을 출시했다고 밝혔다. 이번 신제품은 기존 트리플 PET 커피 3종(아메리카노, 스위트 아메리카노, 바닐라 라떼)에 더해지며, 총 5종 라인업을 완성했다. 저당과 디카페인을 모두 아우르는 제품 구성을 통해 소비자 선택 폭을 넓힌 점이 핵심이다.

이디야커피, '트리플' PET 커피 확장…저당·디카페인 신제품 출시. [사진=이디야커피 제공]

제품 경쟁력은 기능성과 맛의 균형에 초점을 맞췄다. '트리플 로우슈거 라떼'는 당 부담을 낮추면서도 라떼 특유의 부드러운 풍미를 유지했고, '트리플 디카페인 아메리카노'는 다크 로스팅한 곡물분말을 블렌딩해 고소한 맛을 살렸다. 커피와 곡물의 조합으로 자연스러운 단맛을 구현하며 디카페인 제품의 풍미 한계를 보완했다는 설명이다.

유통 전략도 온라인 중심으로 속도를 낸다. 신제품은 쿠팡과 네이버 스토어에서 먼저 선보인 뒤 판매 채널을 점진적으로 확대할 계획이다. 이디야커피 관계자는 "저당과 디카페인 등 변화하는 소비 트렌드를 반영한 제품"이라며 "라인업 확대와 유통 채널 다변화를 통해 시장 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

mkyo@newspim.com