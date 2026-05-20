SK AX, AI로 '그린워싱' 잡는다…ESG 리스크 사전 차단 서비스 출시

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친환경 허위·과장 광고 판별…3400건 판례 학습해 위험도 자동 분석

ESG 공시·홍보 문구까지 검증 확대…"기업 평판·재무 리스크 대응"

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK AX가 친환경 허위·과장 광고인 '그린워싱'을 사전에 탐지하는 인공지능(AI) 기반 환경·사회·지배구조(ESG) 컴플라이언스 서비스를 출시했다. ESG 규제 강화로 기업의 평판·재무 리스크 관리 중요성이 커지는 가운데 AI를 활용해 법적 위험을 사전에 차단하겠다는 전략이다.

SK AX는 AI 서비스 '엑스젠틱와이어 컴플라이언스(AXgenticWire Compliance)'를 출시했다고 20일 밝혔다. 이 서비스는 제품 소개서와 ESG 공시 보고서, 홈페이지 문구 등을 분석해 그린워싱 등 법적 문제가 될 수 있는 표현을 판별하고 대응 가이드를 제공한다.

[사진=SK AX]

환경산업기술원에 따르면 지난해 국내 그린워싱 적발 건수는 2528건으로 지난 2020년 대비 약 23배 증가했다. ESG 공시와 친환경 마케팅에 대한 규제가 강화되면서 광고뿐 아니라 기업 보고서와 홍보 문구까지 검증 대상이 확대되고 있다.

SK AX는 서비스에 3400건 이상의 판례와 심의 결정 사례를 학습시켰다고 설명했다. 사용자가 관련 자료를 입력하면 AI가 수초 내 위반 가능성을 분석하고 위험도를 '명확한 위험', '경계성 위험', '낮은 위험' 등 단계별로 분류한다. 또 문제가 되는 표현을 대체할 문구와 필요한 증빙 자료도 함께 제시한다.

회사는 이 서비스를 자사 ESG 관리 플랫폼 '클릭 ESG(Click ESG)'를 통해 제공한다. 클릭 ESG는 국내 3400여개 기업이 사용하는 ESG 데이터 관리 플랫폼으로 산업별 핵심 지표 분석과 동종 업계 비교, 개선 영역 진단 기능 등을 지원한다.

김경성 SK AX 제조서비스2본부장은 "문구 하나만으로도 행정 제재와 기업가치 하락으로 이어질 수 있다"며 "글로벌 규제와 사례까지 반영해 국내 수출 기업들이 ESG 리스크에 효과적으로 대응할 수 있도록 서비스를 고도화하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com