[패치노트] 프라시아 전기·로스크아크·아키에이지 워·뱀피르·리니지 클래식 外

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 넥슨은 22일 '프라시아 전기'에 클래스 전승 시즌3를 업데이트했다. 모든 클래스가 동일 스킬 트리를 사용하며 26종 능력치·버프와 신규 스킬 '자유의 의지'가 추가됐다. 5월 20일까지 클래스 체인지 및 '프전 포춘쿠키' 이벤트를 진행하고, 던전 보상 상향과 가방·창고 확장도 적용됐다.

스마일게이트는 '로스트아크' 카제로스 레이드 1·2막에 기간 한정 '익스트림' 모드를 추가했다. 1막은 4월 22일~5월 20일, 2막은 5월 20일~6월 17일 운영된다. 강화된 패턴과 신규 기믹이 적용되며 노말·하드·나이트메어 3단계로 구성됐다. 최초 클리어 보상과 함께 주화·칭호 등 보상도 제공된다.

넥슨은 22일 '프라시아 전기'에 클래스 전승 시즌3를 업데이트했다. [사진= 넥슨]

카카오게임즈는 '아키에이지 워'에 동대륙 이니스테르 최종 사냥터 '저주받은 폐허'를 추가하고 2단계 난이도로 개방했다. 봄 시즌 벚꽃 콘셉트 시즈널 외형과 근접 직업군 돌진기·사거리 상향, 총사 조정 등 직업 밸런스를 개편했으며, 전설 재료를 주는 '금기의 미궁' 한정 제작, 그델론 서버 전용 던전·이벤트와 각종 출석 보상도 함께 선보였다.

넷마블은 뱀파이어 콘셉 MMORPG '뱀피르'에서 4월 22일부터 5월 13일까지 14일간 접속만 해도 탈것·형상 재합성권 등 성장 재화를 주는 '재합성권 출석부' 이벤트를 진행한다. 재합성권은 출시 이후 합성 실패 이력을 기반으로 고등급 재도전 기회를 제공하며, '흰 까마귀' 성장 미션과 신규 성장 요소 '절대 규율' 추가로 능력치 상승과 성장이 가능하다.

엔씨는 '리니지 클래식'에 신규 에피소드 '발라카스의 은신처, 화룡의 둥지'를 업데이트하고 '화룡의 둥지·발라카스의 레어·지저성' 등 신규 지역과 보스 발라카스를 추가했다. PC방 황금 깃털, 강남 포탈 PC방 오프라인 행사, 5월 13일까지 진행되는 사전예약 이벤트를 통해 각종 무기·방어구 상자와 소모품 보상을 제공하며, 신규 PvP 서버 '발라카스'도 22일 오후 8시 오픈한다.

라인게임즈는 모바일 슈팅 게임 '드래곤 플라이트'에서 인기 가수 홍지윤과 콜라보를 진행하고, 신규 새끼용 '프리마베라 지윤'과 전용 무기 '스텔라 마이크'를 선보였다. 콜라보 기념 '알 부화 이벤트'를 통해 전설 장비·새끼용 선택권 등 최고 등급 보상을 제공하며 장수 게임으로서 누적 3000만 다운로드 등 기록도 함께 소개됐다.

넷마블은 MMORPG 'RF 온라인 넥스트'에 일본 인기 로봇 애니메이션 '용자왕 가오가이가' 콜라보 업데이트를 실시하고, 전용 스토리·퀘스트와 MAU '가오가이가'를 선보였다. 접속 시 특별 칭호와 상급 소환권 등 보상을 제공하며 콜라보 퀘스트·이벤트 던전·출석 이벤트로 추가 성장 재화를 지급하고, 약 2배 빠른 성장을 지원하는 부스트 서버 '베가'도 새로 연다.

스마일게이트는 MMORPG '로드나인'에 어빌리티 각성 시스템과 신규 각성 직업 70종, 최상위 사냥터 '태고의 심연', 월드 던전 '탐식의 균열'을 도입하는 대규모 업데이트를 진행했다. 8번째 어빌리티 슬롯 개방과 파괴 방지 효과가 있는 '서약된 테레노스의 무기'가 추가됐으며, 가정의 달 출석·미션 등을 포함한 8종 이벤트로 신화 장비, 소환권, 성장 아이템 등 다양한 보상을 제공한다.

넷마블은 MMORPG '레이븐2'에서 한국·대홍마·일본 이용자가 함께 즐기는 글로벌 이벤트 월드 '배틀 월드'를 5월 6일까지 운영하고, 출석 이벤트를 통해 '2026 고대 금고', 각종 11회 소환서 등 보상을 제공한다. 이와 함께 희귀~전설 아이템을 거래할 수 있는 개인 거래, 스텔라 색상·효과를 바꾸는 스텔라 변환, 사역마 원정대 편의 개선 등 시스템 업데이트도 진행했다.

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