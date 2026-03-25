[패치노트] 리니지2M·엠버 앤 블레이드·검은사막·아이온2 外

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 엔씨소프트가 '리니지2M'에 대규모 업데이트 'ETERNAL BOND: 도원결의'를 실시했다. 이번 업데이트에는 신규 서버 '데스나이트'(더블 페이백 월드) 오픈, 삼국지 컬래버레이션(영웅 클래스 4종·적토마·호로관 던전)과 '창' 클래스 리부트가 포함됐다. 또한 '혈맹 파티', '잠수 유저 자동 퇴장' 기능이 추가됐으며, 신규 영지·공성전 등 향후 콘텐츠도 예고됐다. 업데이트 기념으로 서버별 '인터루드 쿠폰'이 지급된다.

[사진= 엔씨소프트]

라인게임즈는 프리미엄 서바이버라이크 신작 '엠버 앤 블레이드' 데모 버전에 신규 메타 콘텐츠를 추가했다. 이번 업데이트로 '룬', '아르카나', '균열' 시스템이 도입돼 전투 스타일과 전략적 플레이가 확장됐다. 보스 '바포메트'의 신규 패턴과 AI 개선, 타격감 및 몰입도 향상도 이뤄졌다. 라인게임즈는 내달 추가 업데이트 후 올해 글로벌 정식 출시를 목표로 하며, PC·콘솔 발매도 검토 중이다.

펄어비스는 4월 15일까지 검은사막 '다크나이트'와 '소서러' 전이 로테이션 이벤트를 진행한다. 두 클래스 간 자유 전이가 가능하며, 장비는 1은화로 이전된다. 전이 시 기존·전이 클래스 모두 경험치를 획득한다. 만우절 기념으로 4월 14일까지 접속 보상 아이템을 지급하고, 4월 8일까지 '엉뚱한 보물 물고기' 낚시 이벤트를 통해 기존보다 비싼 값에 판매 가능한 이벤트 물고기를 획득할 수 있다.

엔씨소프트는 '아이온2'에 대규모 클래스 개편과 신규 PvP 콘텐츠 '혼돈의 어비스'를 업데이트했다. 무적·불사 효과 연속 사용 제한, '완벽 방패/무기 막기' 추가로 밸런스와 생존력을 조정하고, 각 직업별 신규 스티그마 스킬 8종과 슬롯 확장(최대 5개)을 적용했다. 종족 구분 없이 서버 단위 '서부 vs 동부'로 싸우는 혼돈의 어비스, 신규 의상·날개·펫, 그리고 거래용 일반 키나와 별도의 '각인 키나' 시스템도 도입됐다.

넥슨은 샌드박스형 플랫폼 '메이플스토리 월드'에 신규 오리지널 MMORPG 월드 '픽트라 몬스터'를 25일 출시했다. 이용자는 픽볼로 메이플 몬스터를 포획·육성·진화해 탑승 및 보스 '반 레온' 레이드와 아레나에 도전할 수 있다. 출시 기념으로 4월 22일까지 출석 보상, 미션 보상, '런칭 기념 주화' 교환 이벤트를 진행해 각종 아이템과 몬스터 에그, 스킬 스크롤을 제공한다.

넷마블 '레이븐2'가 신규 지역 '발튼' 업데이트를 진행했다. 발튼 제국은 4개 지역·14개 사냥터로 구성되며, 레벨 75 이상이 필드 보스 '타오르는 증오 바르가스'를 공략해 전용 헤븐스톤 '자이언트 스매쉬' 등 보상을 얻을 수 있다. 업데이트 기념으로 '발튼 제국의 선물 14일' 출석 시 소환서 110회 지급, '다양한 발튼 기반' 이벤트로 빛의 잔재를 모아 영웅 헤븐스톤 연마제 등으로 교환 가능하다. 2주간 주요 지역에 사냥·성장 버프가 적용되며, 신규 성장 시스템 '무기 공명'도 추가됐다.

카카오게임즈 '오딘: 발할라 라이징'이 '오딘의 60일 특별 출석 시즌 VI'를 8월 5일까지 진행, 출석 일수에 따라 +7 유일 브로치·버클 선택 상자와 소환권 최대 330장을 지급한다. 이번 업데이트로 월드 던전 리뉴얼이 이뤄져 리그별 경험치·골드 보상이 상향되고, 트리니티·챔피언스 리그에 '진드리의 결정'과 '광휘의 엘리프' 보상이 추가됐다. 봉인석 증폭 추가 효과, 신규 전설·영웅 펫, 4월 8일까지 '워그드라실의 씨앗' 필드 드롭·재배 보상 이벤트와 길드 주화 지원 미션 이벤트도 함께 진행된다.

스마일게이트 '로드나인'이 'S등급 약탈전'과 전투 버프 시스템 '아스트라'를 업데이트하고 봄맞이 이벤트 5종을 진행한다. S등급 약탈전은 S급 점령전 승리 길드 저장고의 다이아를 두고 48시간 공성·수성 전을 펼치는 콘텐츠로, 공성 성공 시 최대 300만 다이아를 획득할 수 있다. 마스터리 50 레벨 이상은 '순수 오르의 결정'을 사용해 항마력·피해·명중 등 최대 3종 버프를 중첩 적용하는 아스트라를 이용 가능하다. 이와 함께 출석·미션·골드 상점·상자 이벤트, 스킨 공모전 대상 스킨 출석 보상, 성장 가속 서버 '디나페리' 오픈 사전 예약이 진행 중이다.

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