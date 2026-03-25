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[패치노트] 리니지2M·엠버 앤 블레이드·검은사막·아이온2 外

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[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 엔씨소프트가 '리니지2M'에 대규모 업데이트 'ETERNAL BOND: 도원결의'를 실시했다. 이번 업데이트에는 신규 서버 '데스나이트'(더블 페이백 월드) 오픈, 삼국지 컬래버레이션(영웅 클래스 4종·적토마·호로관 던전)과 '창' 클래스 리부트가 포함됐다. 또한 '혈맹 파티', '잠수 유저 자동 퇴장' 기능이 추가됐으며, 신규 영지·공성전 등 향후 콘텐츠도 예고됐다. 업데이트 기념으로 서버별 '인터루드 쿠폰'이 지급된다.

[사진= 엔씨소프트]

라인게임즈는 프리미엄 서바이버라이크 신작 '엠버 앤 블레이드' 데모 버전에 신규 메타 콘텐츠를 추가했다. 이번 업데이트로 '룬', '아르카나', '균열' 시스템이 도입돼 전투 스타일과 전략적 플레이가 확장됐다. 보스 '바포메트'의 신규 패턴과 AI 개선, 타격감 및 몰입도 향상도 이뤄졌다. 라인게임즈는 내달 추가 업데이트 후 올해 글로벌 정식 출시를 목표로 하며, PC·콘솔 발매도 검토 중이다.

펄어비스는 4월 15일까지 검은사막 '다크나이트'와 '소서러' 전이 로테이션 이벤트를 진행한다. 두 클래스 간 자유 전이가 가능하며, 장비는 1은화로 이전된다. 전이 시 기존·전이 클래스 모두 경험치를 획득한다. 만우절 기념으로 4월 14일까지 접속 보상 아이템을 지급하고, 4월 8일까지 '엉뚱한 보물 물고기' 낚시 이벤트를 통해 기존보다 비싼 값에 판매 가능한 이벤트 물고기를 획득할 수 있다.

엔씨소프트는 '아이온2'에 대규모 클래스 개편과 신규 PvP 콘텐츠 '혼돈의 어비스'를 업데이트했다. 무적·불사 효과 연속 사용 제한, '완벽 방패/무기 막기' 추가로 밸런스와 생존력을 조정하고, 각 직업별 신규 스티그마 스킬 8종과 슬롯 확장(최대 5개)을 적용했다. 종족 구분 없이 서버 단위 '서부 vs 동부'로 싸우는 혼돈의 어비스, 신규 의상·날개·펫, 그리고 거래용 일반 키나와 별도의 '각인 키나' 시스템도 도입됐다.

넥슨은 샌드박스형 플랫폼 '메이플스토리 월드'에 신규 오리지널 MMORPG 월드 '픽트라 몬스터'를 25일 출시했다. 이용자는 픽볼로 메이플 몬스터를 포획·육성·진화해 탑승 및 보스 '반 레온' 레이드와 아레나에 도전할 수 있다. 출시 기념으로 4월 22일까지 출석 보상, 미션 보상, '런칭 기념 주화' 교환 이벤트를 진행해 각종 아이템과 몬스터 에그, 스킬 스크롤을 제공한다.

넷마블 '레이븐2'가 신규 지역 '발튼' 업데이트를 진행했다. 발튼 제국은 4개 지역·14개 사냥터로 구성되며, 레벨 75 이상이 필드 보스 '타오르는 증오 바르가스'를 공략해 전용 헤븐스톤 '자이언트 스매쉬' 등 보상을 얻을 수 있다. 업데이트 기념으로 '발튼 제국의 선물 14일' 출석 시 소환서 110회 지급, '다양한 발튼 기반' 이벤트로 빛의 잔재를 모아 영웅 헤븐스톤 연마제 등으로 교환 가능하다. 2주간 주요 지역에 사냥·성장 버프가 적용되며, 신규 성장 시스템 '무기 공명'도 추가됐다.

카카오게임즈 '오딘: 발할라 라이징'이 '오딘의 60일 특별 출석 시즌 VI'를 8월 5일까지 진행, 출석 일수에 따라 +7 유일 브로치·버클 선택 상자와 소환권 최대 330장을 지급한다. 이번 업데이트로 월드 던전 리뉴얼이 이뤄져 리그별 경험치·골드 보상이 상향되고, 트리니티·챔피언스 리그에 '진드리의 결정'과 '광휘의 엘리프' 보상이 추가됐다. 봉인석 증폭 추가 효과, 신규 전설·영웅 펫, 4월 8일까지 '워그드라실의 씨앗' 필드 드롭·재배 보상 이벤트와 길드 주화 지원 미션 이벤트도 함께 진행된다.

스마일게이트 '로드나인'이 'S등급 약탈전'과 전투 버프 시스템 '아스트라'를 업데이트하고 봄맞이 이벤트 5종을 진행한다. S등급 약탈전은 S급 점령전 승리 길드 저장고의 다이아를 두고 48시간 공성·수성 전을 펼치는 콘텐츠로, 공성 성공 시 최대 300만 다이아를 획득할 수 있다. 마스터리 50 레벨 이상은 '순수 오르의 결정'을 사용해 항마력·피해·명중 등 최대 3종 버프를 중첩 적용하는 아스트라를 이용 가능하다. 이와 함께 출석·미션·골드 상점·상자 이벤트, 스킨 공모전 대상 스킨 출석 보상, 성장 가속 서버 '디나페리' 오픈 사전 예약이 진행 중이다.

origin@newspim.com

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5월 1일 '노동절' 법정 공휴일 된다 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 공무원과 택배 기사 등에게는 휴일이 아니었던 5월 1일 노동절이 법정 공휴일이 된다. 국회 행정안전위원회는 24일 법안소위원회를 열고 노동절을 법정 공휴일로 지정하는 공휴일법 개정안을 통과시켰다. '공무원도 노동자다! 5.1. 노동절 휴무 보장하라'는 현수막이 정부세종청사 앞에 걸려있다. [사진=뉴스핌 DB] 윤건영 더불어민주당 의원(행안위 법안1소위원장)은 이날 페이스북에 "드디어 반쪽짜리 노동절이 온전한 노동절이 됐다"며 "아직 본회의 등이 남아 있지만, 올해부터 5월 1일 노동절에 모든 일하는 사람들이 제대로 쉴 수 있게 되는 데 큰 걸음을 내디뎠다"고 전했다. 윤 의원은 "관련 법을 심사하는 행안위 법안1소위 위원장으로 그간 엄청나게 많은 문자 메시지 등을 받았다. 야당이 선뜻 법안 처리에 동의해 주지 않아 목소리를 높이는 일도 있었다"며 "쉽지 않은 과정이었기에, 개인적으로도 오늘 법안 처리가 더욱 뜻깊다. 일하는 사람이 제대로 대접받는 세상이 되도록 더욱 노력하겠다"고 말했다. 노동절은 지난 1994년에 유급휴일로 법제화됐지만 법정 공휴일은 아니어서 실제 법적으로 쉴 수 있는 것은 '근로기준법상 근로자'로 한정됐다. 이에 대표적으로 공무원 등에게는 휴일이 아니었다. 이번 공휴일법 개정안이 국회 본회의 문턱을 넘으면 올해 5월 1일 노동절부터 법상 근로자 여부와 무관하게 모든 국민이 휴일로 보낼 수 있게 된다. kimsh@newspim.com 2026-03-24 14:11
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뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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