[패치노트] 리니지M·로스트아크·아이온2·RF 온라인 넥스트 外

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 엔씨소프트 '리니지M'이 업데이트를 진행한다. 리니지M은 리부트 월드에 신규 서버 '켄트'와 '오렌'을 오픈하고 '신성검사' 클래스를 리부트한다. 이날 저녁 6시부터 4월 1일 오전 2시까지 '클래스 체인지 이벤트'가 진행된다. '아덴항공 켄트행 항공편: 탑승을 시작합니다' 이벤트도 진행한다. 31일 자정까지 사전예약 또는 '후발대 용사 지원' 이벤트에 참여 후 아덴 월드의 여행 명소 영상을 SNS에 공유하면 추첨을 통해 최신 스마트폰, 여행상품권, 구글 기프트카드 등을 증정한다. PLAYNC 계정 로그인 후 퀴즈의 정답을 맞히면 ▲스킬 카드 뽑기팩 상자 ▲종합 뽑기팩 상자 ▲종합 코인 선택 상자 등 아이템도 받을 수 있다. '후발대 용사 지원 이벤트'는 5월 13일 오전 5시까지 진행된다. 4월 1일 오전 5시까지 개인 미션과 혈맹 미션을 수행하면 달성도에 따라 '랭킹 이벤트'가 진행된다. 4월 15일 오전 5시까지는 '랭킹 이벤트'도 진행된다. 총 7종의 'TJ 쿠폰'도 선물한다. 이용자는 4월 1일 점검 전까지 인게임 상점에서 'TJ 쿠폰 선물 상자'를 아데나로 구매할 수 있다. 게임에 접속만해도 출석체크 보상을 받을 수 있다.

엔씨(NC) 리니지M, 'ContiNew' 업데이트 진행 [사진=엔씨소프트]

스마일게이트 '로스트아크'는 신규 어비스 던전 '지평의 성당'을 업데이트했다. 지평의 성당을 클리어 한 모험가는 다양한 보상도 받을 수 있다. 귀속 골드와 교환 재화인 '은총의 파편', 성장 시스템 '아크 그리드' 육성을 위한 '아크 그리드 코어'가 지급된다. 은총의 파편을 소모해 어비스 던전 제작소에서 '고대 코어 선택 상자', '유물 코어 선택 상자' 등 다양한 아이템을 제작할 수 있다. 혼돈의 균열, 가디언 토벌 등 게임 내 다양한 전투 콘텐츠에 아이템 레벨 1750을 달성한 모험가들을 위한 단계가 새롭게 추가되어 해당 레벨대 모험가들은 한층 풍성한 보상을 획득할 수 있다.

엔씨소프트 '아이온2'는 전투력 시스템을 도입하고, 이용자 의견을 반영한 각종 편의성 업데이트를 진행한다. 아이온2의 던전 편의성이 대폭 개선된다. 파티 PvE(플레이어 대 환경) 콘텐츠 대기방에 검색 및 끌어올리기 기능이 추가된다. 대기방을 생성할 때 종족 공개 설정이 가능해지며, 빠른 참가 버튼은 1초 뒤 재사용할 수 있도록 변경된다. 이용자가 취향에 맞춰 PC UI(유저 인터페이스)를 조절할 수 있도록 HUD 편집 기능도 추가한다. 시즌2 PvE 엔드 콘텐츠인 성역 '침식의 정화소'를 개선한다. 던전 입장 아이템 레벨은 3500으로 조정하며, 주간 도전 횟수를 4회로 확대해 이용자 접근성을 높인다. 오는 25일 '각인 키나'를 도입할 계획이다. 같은 종족끼리 어비스 전투가 가능한 '혼돈의 어비스'도 선보인다. '시공의 균열' 콘텐츠는 기존과 동일하게 상대 종족끼리 매칭되는 방식을 유지한다.

넷마블 'RF 온라인 넥스트'는 신규 외행성 '우샤스' 등 1주년 기념 대규모 업데이트를 실시한다. 오는 25일 두 번째 신규 외행성 '우샤스'를 추가한다. 이번 업데이트에서는 '우샤스'의 신규 사냥터 '우샤스 스웜'을 선보이며, 84레벨 이상 이용자가 입장할 수 있다. 4월 8일에는 신규 파티 던전 '기억의 전장'을 공개한다. 기존 파티 던전과는 다른 새로운 맵에서 진행되는 '기억의 전장'은 총 4단계 난이도로 구성됐다. 맵의 각 지역에 위치한 3종의 엘리트 몬스터를 처치한 뒤 등장하는 최종 보스를 클리어하는 방식으로 진행된다. '기억의 전장'은 전용 입장권을 통해 이용할 수 있다. '신규 성장형 런처 마하칼리' 등 다양한 콘텐츠를 순차적으로 추가할 예정이다. 1주년 이벤트 던전 '봄의 추억'에서는 'RF 기념 주화'를 획득할 수 있으며, 이를 다양한 아이템으로 교환할 수 있다. 'Ctrl+Z 쿠폰 4종' 등을 제공하는 '1주년 14일 특별 출석 이벤트'도 진행한다.

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