롯데 더콘란샵, 하이엔드 큐레이션 강화…VIP 매출 40% 돌파

AI 핵심 요약beta
- 롯데백화점 더콘란샵이 3일 하이엔드 브랜드 큐레이션을 강화한다.
- 폴트로나 프라우 등 글로벌 브랜드를 소개하며 체험형 콘텐츠를 확대한다.
- VIP 고객 매출 비중이 42%로 상승하고 지노리 팝업을 운영한다.
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VIP 매출 비중 42%까지 확대…하이엔드 시장 입지 공고화
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데백화점의 프리미엄 라이프스타일 편집숍 더콘란샵이 하이엔드 브랜드 큐레이션을 강화하며 시장 내 입지를 확대하고 있다. 글로벌 리빙 브랜드를 중심으로 한 차별화된 라인업과 경험형 콘텐츠 전략을 앞세워 프리미엄 고객층 공략에 속도를 내는 모습이다.
3일 롯데백화점에 따르면 더콘란샵은 '폴트로나 프라우', '비앤비이탈리아', '서브제로', '라마르조코' 등 글로벌 하이엔드 브랜드를 국내에 소개하며 경쟁력을 구축해왔다. 단순 판매를 넘어 프라이빗 초청 행사와 리미티드 전시 등 체험형 콘텐츠를 확대하며 '경험 중심' 매장으로 진화하고 있는 것이다.
이러한 전략은 취향과 경험을 중시하는 VIP 고객 수요와 맞물려 성과로 이어지고 있다. 더콘란샵의 VIP 고객 매출 비중은 2020년 27%에서 지난해 40% 수준으로 상승했으며, 올해 1분기에는 42%까지 확대됐다.
이 같은 전략의 일환으로 더콘란샵은 강남점에서 이탈리아 하이엔드 테이블웨어 브랜드 '지노리 1735' 팝업스토어를 이달 31일까지 운영한다. 국내 최초 전시형 팝업으로 구성된 이번 행사에서는 신규 컬렉션 '플로렌자'를 단독 공개하고, 뮤지엄 라인 아트피스와 리미티드 에디션도 선보인다. 또 이탈리아 본국 장인을 초청해 라이브 페인팅 시연을 진행하는 등 브랜드의 예술성과 장인정신을 체험할 수 있는 프로그램을 마련했다.
더콘란샵은 이와 함께 롯데백화점 본점 PSR 라운지에서 까시나 리미티드 에디션을 체험할 수 있는 프라이빗룸을 운영하며 최상위 고객 대상 서비스를 강화하고 있다. 향후에도 글로벌 하이엔드 브랜드와 협업을 확대하고, 매장을 '취향과 문화 경험을 제안하는 플랫폼'으로 발전시켜 프리미엄 라이프스타일 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화할 계획이다.
mkyo@newspim.com