풀무원, 자생생물로 미래 먹거리 판 키운다…국립생물자원관과 MOU

AI 핵심 요약beta
- 풀무원이 30일 국립생물자원관과 자생생물 식품소재 개발 MOU 체결했다.
- 자생생물 발굴·연구·가공·상용화 전 과정 협력하며 개구리밥 단백질 소재 개발한다.
- 협약 기간 2029년 30일까지 지속가능 자원 활용과 소재 주권 확보한다.
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수입 원료 대체 '소재 주권' 겨냥…2029년까지 공동 연구 추진
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 풀무원이 국립생물자원관과 손잡고 자생생물을 활용한 미래 식품소재 개발에 나선다.
풀무원은 기후에너지환경부 소속 국립생물자원관과 '자생생물의 산업적 활용과 상호 발전을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 3일 밝혔다. 이번 협약은 국내 생물소재의 산업적 활용을 확대하고 지속가능한 자원 활용 기반을 구축하기 위한 것으로, 식품업계의 원료 경쟁력 확보 측면에서 주목된다.
협약식은 4월 30일 인천 서구 국립생물자원관에서 열렸으며, 유호 관장과 김태석 풀무원기술원장 등 주요 관계자가 참석했다. 양측은 자생생물 기반 식품소재 발굴과 기초 연구, 생물자원 가공 기술 개발, 시제품 제작 및 상용화 등 전 과정에서 협력하기로 했다. 특히 식물성 단백질 대체 소재와 펫푸드 등으로 활용 범위를 넓혀 신규 시장 창출에 나선다는 계획이다.
양 기관은 자생생물 데이터와 연구 역량을 결합해 소재 발굴부터 제품화까지 이어지는 협력 구조를 구축한다. 국립생물자원관이 생물소재 발굴과 검증을 맡고, 풀무원은 이를 기반으로 식품 및 펫푸드 분야 상용화 가능성을 검증해 제품 개발과 사업화를 추진한다. 이를 통해 국내 생물자원의 산업적 가치를 높이고, 수입 의존도가 높은 식품 원료를 국산 자원으로 대체하는 '소재 주권' 확보에 기여할 것으로 기대된다.
이번 협력의 핵심 과제는 개구리밥과 식물을 활용한 대체 단백질 소재 개발이다. 개구리밥과 식물은 번식력이 뛰어나고 단백질 함량이 높아 차세대 단백질원으로 주목받지만, 국내에서는 상용화 연구가 초기 단계에 머물러 있다. 풀무원은 해당 소재를 포함한 다양한 자생생물의 영양 성분과 기능성을 분석해 혁신 식품소재 개발에 속도를 낼 계획이다.
양측은 생물다양성 보전과 자생생물의 지속가능한 이용 확산을 위한 공동 활동과 홍보·교육에도 협력한다. 협약 기간은 2026년 4월 30일부터 2029년 4월 30일까지다. 김태석 원장은 "국내 자생생물은 산업적 활용 가능성이 큰 자원"이라며 "지속가능한 식품소재 발굴을 통해 건강한 식문화 확산에 기여하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com