현대백화점, '더현대 글로벌'로 대만 공략…K브랜드 진출 교두보 확대

AI 핵심 요약beta
- 현대백화점이 3일 대만 타이중 중강점에서 7월 26일까지 팝업스토어를 연다.
- 더현대 글로벌로 K패션·뷰티 13개 브랜드를 선보이며 시장 공략을 가속한다.
- 인플루언서 초청 등 이벤트로 인지도를 높이고 해외 진출을 확대한다.
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역대 최고 매출 성과 잇는다…홍콩 등 해외 진출 확대 시동
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 현대백화점이 K브랜드 해외 진출 플랫폼 '더현대 글로벌'을 앞세워 대만 시장 공략에 속도를 내고 있다.
현대백화점은 오는 7월 26일까지 약 3개월간 대만 타이중 신광미츠코시 백화점 중강점에서 팝업스토어를 운영한다고 3일 밝혔다. 현지 핵심 상권에서 장기 팝업을 진행하며 K패션·뷰티 브랜드의 글로벌 진출 교두보를 확대하겠다는 전략이다.
이번 팝업스토어는 고객 유입이 많은 중강점 10층 식당가 행사장에서 약 66㎡ 규모로 진행된다. 썸웨어버터, 슬로우앤드, 아떼, 23.65, 마티레, 마리끌레르 등 대만에 처음 진출하는 브랜드를 포함해 총 13개 패션·뷰티·잡화 브랜드가 참여한다. 현대백화점은 중소벤처기업부 산하 대중소기업농어업협력재단의 '대중소기업 동반진출 지원사업'에 선정된 것을 기반으로 현지 마케팅과 운영 역량을 강화했다.
행사가 열리는 신광미츠코시는 대만 6개 도시에서 16개 점포를 운영하는 현지 1위 백화점으로, 연간 방문객 수가 1억 명에 달한다. 특히 이번 팝업이 진행되는 중강점은 대만 백화점 가운데 매출 1위를 기록하는 핵심 점포다. 현대백화점은 지난해 타이베이 신이 플레이스 A11점에서 진행한 팝업스토어가 역대 최고 매출을 기록한 경험을 바탕으로 이번 행사에서도 흥행을 이어간다는 계획이다.
현대백화점은 팝업 기간 동안 국내 인플루언서와 치어리더를 초청하고, 참여 브랜드 신제품을 대만에서 선공개하는 등 다양한 이벤트를 진행한다. 이를 통해 현지 소비자 접점을 확대하고 브랜드 인지도를 빠르게 끌어올린다는 전략이다.
현대백화점 관계자는 "대만 시장에서 더현대 글로벌 인지도가 빠르게 상승하며 정규 매장 개설 가능성도 커지고 있다"며 "향후 대만과 일본을 넘어 홍콩 등으로 진출 국가를 확대해 국내 브랜드의 해외 진출을 적극 지원할 계획"이라고 밝혔다.
mkyo@newspim.com