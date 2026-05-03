조응천 "공소취소 특검 저지해야"…수도권 광역단체장 후보자 연석회의 제안

AI 핵심 요약beta
- 조응천 개혁신당 경기지사 후보가 3일 민주당 특검법 저지를 요구했다.
- 국회 기자회견에서 법치주의 훼손을 경고하며 수도권 후보 연석회의를 제안했다.
- 추미애 후보에게 법률가 양심으로 특검법 문제 입장을 밝히라고 촉구했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 조응천 개혁신당 경기지사 후보는 3일 더불어민주당이 발의한 '윤석열 정부 조작 수사·기소 의혹 특검법'을 저지해야 한다며 수도권 광역단체장 후보들을 향해 연석회의를 제안했다.
조 후보는 이날 국회에서 긴급 기자회견을 열고 "민주당이 끝끝내 공소취소 특검을 밀어붙인다면 법치주의와 삼권분립이라는 헌법 시스템은 송두리째 흔들리고 대한민국의 형사사법 질서는 형해화될 것"이라며 이같이 밝혔다.
그는 이재명 대통령을 겨냥해 "자기 죄가 공소취소로 없어져 편안할 사람은 대한민국에 딱 한 사람뿐"이라며 "그 한 사람을 위해 5000만 국민이 절대 왕조의 신민으로 전락하는 백척간두의 위기 상황에 처해 있다"고 주장했다.
이어 "절박한 심정에 저는 '사법내란 저지를 위한 수도권 광역단체장 후보자 긴급 연석회의'를 제안한다"며 "일단 비상시국이라는 사실에 동의하는 수도권 광역단체장 후보자들부터 머리를 맞대자. 오늘 오후 3시, 편한 장소에서 가장 빠르게 만날 것을 제안한다"고 말했다.
민주당 추미애 경기지사 후보를 향해서는 "직전 법사위원장으로서 온갖 이상한 특검법을 밀어붙였고, 괴물 특검법을 만드는 빌드업을 주도했다"며 "숨지 말고 나와 법률가의 양심으로 이 법이 문제가 있는지 없는지 명확한 입장을 밝히라"고 요구했다.
jeongwon1026@newspim.com