[패치노트] 나 혼자만 레벨업:어라이즈·스피드 레이싱·브라운더스트2·로스트아크·배틀그라운드 外

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 넷마블은 '나 혼자만 레벨업:어라이즈'에서 신규 SSR 헌터 '스기모토 레이지'를 추가하는 등 대규모 업데이트를 진행했다. 신규 헌터 '스기모토 레이지'는 풍속성 스태커로 태도를 활용한 속도감 넘치는 전투가 특징이다. 이외에도 ▲스토리 하드/리버스 하드 난이도 신규 챕터 추가 ▲광휘의 공방 '광란의 투기장' 어려움 난이도 추가 ▲아티팩트 상위 레벨 확장 및 강화 개선 ▲신규 아티팩트 4종 추가 ▲인스턴스 던전과 폐쇄 임무를 '폐쇄 던전'으로 통합 ▲신규 길드보스 '만티코어' 추가 ▲신규 그림자 '덩치' 추가 ▲'성진우' 헤어/얼굴을 꾸밀 수 있는 '스킨 파츠' 시스템 추가 등의 대규모 업데이트가 진행됐다. 또한, 게임을 플레이하고 다양한 보상을 획득할 수 있는 '영원한 봄을 찾아서!' 이벤트 등이 진행된다.

크래프톤의 배틀그라운드 모바일이 신규 콘텐츠 '스피드 레이싱' 테마 모드를 선보인다. 맵 내에는 차량을 활용한 '레이싱 챌린지' 콘텐츠가 추가된다. 시공간의 보물창고는 에너지 레벨에 따라 서로 다른 형태로 등장한다. 일부 A레벨, S레벨 보물창고에서는 '8주년 기념 럭키 스핀'이 등장해 상업 아이템 획득 기회도 제공한다. 신규 '카드 수집 시스템'도 추가된다. 이용자는 다양한 카드 시리즈를 수집해 진행도를 달성하고 보상을 획득할 수 있다. 클래식 모드에도 다양한 업데이트가 적용된다. 15일부터는 시즌 29 랭킹 시스템도 새롭게 시작된다. 이번 시즌에는 티어별 시즌 보상이 업그레이드된다. 챌린저 30 달성 시 다이내믹 닉네임, 매치 시작 애니메이션, 다이내믹 아이콘 등 '로얄 로드' 전용 보상도 획득할 수 있다. 주요 콘텐츠 전반에 걸친 대규모 업데이트도 함께 적용된다.

네오위즈 '브라운더스트2'가 서비스 1000일을 기념해 대규모 업데이트를 진행한다. 지난 7일 진행된 서비스 1000일 기념 특별 방송을 통해 예고된 콘텐츠가 대거 반영됐다. 신규 업데이트된 스토리팩 20은 '마모니르'가 언데드를 조사하다가 '팔레트'가 그린 정체불명의 그림 속에 갇히며 이야기가 시작된다. 이와 함께 스토리팩 20 이전의 서사를 다룬 시즌 이벤트 '사이키 아티스트'도 함께 공개됐다. 일상 스토리 콘텐츠도 업데이트됐다. 이외에도 신규 인연 손님 '올리비에'가 등장하고, 프레스티지 스킨 '스트레인저 바니 제니스'를 리뉴얼해 복각하는 등 다양한 콘텐츠가 마련됐다.

스마일게이트는 '로스트아크' 2부 스토리의 시작을 알리는 신규 에피소드 '카다룸 제도'를 업데이트했다. 이번 에피소드는 오는 18일 업데이트 예정인 신규 어비스 던전 '지평의 성당'의 배경 스토리를 담고 있다. 카다룸 제도 에피소드를 경험하기 위한 아이템 레벨은 1700 이상으로 에피소드 '심연의 끝을 마주한 자'를 완료해야 한다. 이번 업데이트로 수집 콘텐츠인 '항해 모험물'과 '세계수의 잎'의 수집형 포인트가 신규로 추가돼 최종 보상을 받을 수 있게 됐다. 2~4인으로 구성된 그룹으로 파티 찾기에 지원할 수 있는 그룹 지원 기능도 새롭게 도입되어 편의성이 강화됐다.

크래프톤이 '배틀그라운드'의 출시 9주년을 기념하는 업데이트를 진행했다. 이용자들이 전장에서 기념 분위기를 느낄 수 있도록 시작섬에 9주년 기념 동상이 세워졌다. 배틀그라운드 최초로 접속만 해도 무료로 획득 가능한 '이벤트 패스: 올 데이 파티'가 제공된다. 미션 달성을 통해 '올데이 프로젝트' 아이템과 이모트, 지코인(G-Coin), BP 등 다양한 보상을 얻을 수 있다. 론도 스타디움 상공에서는 배틀그라운드 디렉터가 준비한 특별한 선물을 확인할 수 있다. 도망치는 치킨맨을 처치하면 '행운의 달걀'을 얻을 수 있으며 총 13종의 아이템 중 1종을 무작위로 획득할 수 있다. 행운의 달걀은 팝업 스토어 내 돌림판을 통해서도 획득 가능하다. 이외에도 9주년 기념 특별 보급상자가 론도 맵에 추가됐다.

