국민의힘, 재보선 '아산을 김민경·안산갑 김석훈·군산김제부안갑 오지성' 공천

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이정현 전남광주통합특별시장 후보 단수추천

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘 중앙당 공천관리위원회는 22일 6·3 재보선 후보로 충남 아산시을에 김민경 후보, 경기 안산시갑에 김석훈 후보, 전북 군산시·김제시·부안군갑에 오지성 후보를 각각 단수추천했다.

공관위는 이날 김민경 후보에 대해 "탁월한 전문성과 섬세한 리더십을 두루 갖춘 인재로, 역동적으로 성장하는 아산의 미래 신산업 육성과 지역 경제 활성화를 이끌어갈 최적의 인물로 판단했다"고 설명했다.

박덕흠 국민의힘 공천관리위원장. [사진 = 뉴스핌DB]

김석훈 후보에 대해선 "오랜 기간 지역 현안을 챙겨온 검증된 일꾼인 만큼, 안산 시민들의 다양한 목소리를 대변하고 산적한 민생 과제들을 막힘없이 해결해 낼 경쟁력을 확고히 갖췄다"고 했다.

오지성 후보에 대해선 "지역을 향한 진정성과 헌신을 바탕으로, 3개 시·군의 화합을 이끌어내고 전북 서해안 권역의 새로운 도약을 견인할 적임자"라고 판단했다.

공관위는 이날 지방선거 공천도 함께 의결했다. 전남광주통합특별시장 후보로는 이정현 후보를 단수추천했으며, 전북특별자치도지사에는 양정무 후보를 확정했다.

서울 관악구청장에는 이남형 후보, 경기 평택시장에는 차화열 후보가 각각 단수추천됐다.

한편 당내 핵심 인사로 꼽히는 안태욱 전 광주시당위원장은 공천 신청을 철회했다. 공관위는 "향후 예정된 광주 광산구을 보궐선거에서 당의 승리를 위해 힘을 모아주실 것으로 기대한다"고 밝혔다.

allpass@newspim.com