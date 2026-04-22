한정애 與 정책위의장 "메가특구 추진에 중앙정부 책임자 반드시 필요"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국민성장펀드 배분 비율 변경도 강조

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 한정애 더불어민주당 정책위의장은 22일 균형성장 주요 부처의 정책 현안과 입법 과제를 점검하며 "메가특구 추진에 중앙정부 차원의 책임자가 반드시 필요하다"고 강조했다.

한 정책위의장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "균형성장 주요 현안 당·정·청 정책 간담회에 참석해 균형성장 주요 부처별 입법 과제와 정책 현안의 추진 상황을 보고받고 점검했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 한정애 더불어민주당 정책위의장이 22일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 균형성장 주요현안 당정청 정책간담회에서 인사말을 하고 있다. 2026.04.22 mironj19@newspim.com

그는 이재명 정부의 국가균형성장 정책을 설명하며 "이재명 정부는 '5극 3특'과 '행정수도 완성'을 통해 국가균형성장을 추진하고 있다"며 "특히 '5극 3특'과 연계해 로봇·재생에너지·바이오·인공지능(AI) 자율주행차 등 분야별 '메가특구' 조성을 추진 중"이라고 설명했다.

이어 "메가특구에는 재정과 금융, 세제, 인재, 인프라, 기술·창업, 제도 등 산업 현장에서 요구가 큰 '7대 패키지'를 전폭 지원한다"고 강조했다.

한 정책위의장은 주요 부처에 두 가지 사항을 주문했다며 "첫째, 메가특구를 추진함에 있어 각 사업들을 총괄·조정할 중앙정부 차원의 책임자가 반드시 필요하다는 점을 전달했다"고 했다.

또 "국민 성장 펀드 관련해서는 정부가 펀드 전체 금액의 40%를 비수도권에 지원할 예정인데, 이는 5극 3특 중 4극 3특에 40%를 지원하고, 60%는 1극(수도권)에 지원하는 형태"라며 "균형발전을 위해서는 배분 비율이 변경되어야 함을 강조했다"고 밝혔다.

그는 "균형발전은 지역이나 지방에 대한 배려나 시혜가 아닌 국가의 생존을 위한 전략"이라며 "더불어민주당은 이재명 정부 국정 과제인 국가균형성장을 뒷받침하고, 자치분권 기반의 균형성장 정책을 입법과 예산으로 지원해 나가겠다"고 했다.

chogiza@newspim.com