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李 "베트남과 원전·인프라 협력 확대…동포 어려움 조속히 해결할 것"

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  • 이재명 대통령이 22일 베트남 동포 오찬간담회에서 원전 등 전략 분야 협력 확대를 약속했다.
  • 베트남 지도자들과 공급망 안정, 기후변화 대응 등 글로벌 과제 협력을 강화한다.
  • 동포들의 법적 보호, 교육 지원 등 어려움 해결을 위해 정부가 최선을 다한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

22일 베트남 하노이에서 동포들과 오찬간담회
"양국, 서로 3대 교역국…전방위 협력 핵심 파트너"
"조국 더 걱정하는 게 동포들…지속적 지원할 것"

[하노이·서울=뉴스핌] 김미경·박찬제 기자 = 베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 22일(현지시간) 현지 동포들과 만나 원전을 비롯한 전략 분야에서 한국과 베트남의 협력 확대를 약속했다. 동시에 현지 동포들이 겪고 있는 어려움도 조속한 시일 내에 해결할 수 있게 힘쓰겠다고 밝혔다. 

이 대통령은 이날 오후 베트남 하노이의 한 호텔에서 열린 동포 오찬간담회 자리에서 "베트남 지도자들과 만나서 원전·인프라·과학·기술 혁신 같은 전략 분야 협력을 확대하겠다"며 "(베트남과) 공급망의 안정과 지속 가능한 성장, 기후변화 대응 등 글로벌 과제들에 대해서도 보다 고도의 협력을 하게 될 것"이라고 말했다.

이날 간담회에는 하노이 한인회를 비롯한 동포단체 관계자, 민주평화통일자문회의 위원, 경제인, 교육·문화·체육계 인사, 한-베 다문화가정, 유학생 등 다양한 분야의 한인사회 구성원 300여 명이 함께했다.

이재명 대통령이 22일(현지시간) 오후 베트남 하노이의 한 호텔에서 동포 오찬간담회를 갖고 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV] 2026.04.22

◆ "국빈 방문 통해 협력 수준 더욱 발전"

이 대통령은 "이번 베트남 국빈 방문을 통해서 현재 최고 수준의 협력 관계를 보다 미래지향적이면서 좀 더 전략적인 수준으로 발전시키려 한다"며 "지난해 우리 정부 출범 후 또 럼 베트남 당 서기장 겸 국가주석께서 외국 정상으로는 첫 국빈 방한을 했다. 그리고 베트남에 새로운 지도부가 꾸려진 후 첫 국빈으로 제가 오게 됐는데, 이것만 해도 베트남과 한국의 특별한 관계를 알 수 있다"고 했다.

이 대통령은 "양국 국민들의 호감과 교류 덕분에 한국과 베트남 양국 관계는 1992년에 수교를 했는데 불과 1세대 만에 엄청난 발전을 이뤄냈다"며 "양국이 서로에게 3대 교역국이다. 지난해 양국 교역 규모는 무려 946억 달러에 이를 정도로 엄청난 성장을 했다"고 설명했다.

그러면서 이 대통령은 "2022년에는 우리 한국과 베트남 수교 30주년을 계기로 양국 관계가 포괄적 전략 동반자 관계로 격상됐고 모든 분야에서 전방위적으로 협력하는 핵심적인 파트너가 됐다"고 덧붙였다.

이 대통령은 "약 20만 명 규모로 성장한 우리 베트남 동포 사회는 아세안의 최대 규모이기도 하고 세계에서 다섯 번째로 큰 공동체가 됐다"며 "우리 국민주권 정부는 포용적인 대한민국을 만들기 위해 해외의 다문화 가정 동포들이 겪고 있는 어려움들을 잘 살피고 조속히 해결할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 약속했다.

양모세 하노이 한인회장은 "한국과 베트남은 외세에 맞서 정체성을 지켜온 강인한 역사와 유교 문화라는 정신적 토양을 공유하는 이웃"이라며 "핵심 파트너가 된 양국 관계 속에서 동포들이 더욱 당당하게 활동하며 고국에 기여할 수 있도록 모국의 따뜻한 관심과 뒷받침을 부탁드린다"고 밝혔다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 21일(현지시간) 오후 6시 10분께 공군 1호기를 타고 베트남 하노이 노이바이 국제공항에 도착했다. [사진=KTV] 2026.04.21

◆ 한인회장 "태극기 마음에 품고 산다"

양 회장은 "우리 교민들이 베트남 사회 속에서 더욱 당당하게 활동할 수 있도록 앞으로도 재외동포의 법적 보호, 자녀 교육 지원 그리고 현지 사업 환경 개선에 따뜻한 관심과 정책적 지원을 부탁드린다"며 "교민들이 단순히 해외에 사는 한국인이 아니라 한국의 국격을 높이고, 경제 영토를 넓히는 대한민국의 소중한 자산임을 기억해 달라. 저희는 이 땅에서 태극기를 마음에 품고 살아간다"고 부탁했다.

이어진 간담회에서는 ▲팜 티 느아 민주평통 베트남협의회 법률행정위 부위원장 ▲이용득 하노이 한베가족협회 부회장 ▲정예원 하노이유학생회장이 현지 활동 경험과 소회를 공유했다.

팜 티 느아 부위원장은 "베트남에서 태어났지만, 28년 전 한국인 남편과 가정을 이루면서 대한민국을 두 번째 고향으로 여기며 살아가고 있다"며 "앞으로도 한국과 베트남을 잇는 가교로서 민간 외교관 역할에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

이 부회장은 "베트남 내 한-베 가족이 8000가구에 이르고, 하노이 한국국제학교 초등부의 40%가 한-베 2세 자녀"라며 한베 가족 2세들이 양국을 잇는 진정한 주역으로 성장할 수 있도록 든든한 초석이 되어달라"고 밝혔다.

정 회장은 "유학생들이 글로벌 인재로 성장할 수 있도록 정부가 제도적 안전망으로 실질적인 힘이 되어주기를 바란다"는 기대를 전했다.

이같은 이야기들을 들은 이 대통령은 "대한민국을 물리적으로 떠나있지만 조국에 더 관심을 지니고 걱정하는 것이 동포들"이라며 "정부는 여러분이 보다 안정적인 환경에서 활동할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 화답했다.

pcjay@newspim.com

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'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57
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한강, 노벨상 수상후 첫 독자 앞에 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한강 작가가 2024년 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 공식 행사의 무대로 스페인을 택했다. 주스페인한국문화원은 21일 스페인 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 한강 작가의 소설 '바람이 분다, 가라' 스페인어판 출간 기념 독자 간담회를 열었다. 한강 작가가 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만났다. 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 열린 독자 간담회. [사진= 주스페인한국문화원] 한강과 스페인의 인연은 깊다. '채식주의자'는 2019년 스페인 고등학생들이 수여하는 문학상을 받은 바 있으며, 한강은 2023년에도 '희랍어 시간' 스페인어판 출간 기념으로 마드리드·바르셀로나를 방문해 독자들과 직접 만났다. 이번 행사의 직접적 계기가 된 '바람이 분다, 가라'는 올해 3월 스페인에서 출간된 한강의 여덟 번째 스페인어판 작품이다. 주인공 정희가 친구 인주의 죽음이 자살이 아니었다는 믿음을 온몸으로 증명하려 세상에 맞서는 내용이다. 이번 행사에서 한강 작가는 스페인 주요 문학상 수상 경력의 마르 가르시아 푸이그와 나란히 앉아 '극단적인 공감'을 주제로 대담을 나눴다. 집단적 트라우마, 애도, 침묵, 우정 등 한강 작품 세계를 관통하는 키워드들이 오갔다. "문학이 망각에 저항하고 집단적 상처를 돌보는 역할을 할 수 있는가"라는 질문과 대답이 오갔다. 스페인 바르셀로나 600석 규모의 현장 입장권은 판매 개시 1분 만에 매진됐으며, 추가로 마련된 온라인 중계 관람권 200석도 10분 만에 소진됐다. [사진= 주스페인한국문화원] 2016년 '채식주의자'로 국제 부커상을 수상한 한강은 2024년 대한민국 작가 최초로 노벨문학상을 수상했다. 스웨덴 한림원은 '채식주의자', '소년이 온다', '작별하지 않는다' 등 작품 세계 전반을 아우르며 "역사적 트라우마에 맞서고 인간의 삶의 연약함을 드러낸 강렬한 시적 산문" 을 수상 이유로 밝혔다. 노벨상 수상 후 첫 공식 행사는 2024년 포니정 혁신상 시상식이지만 독자와의 만남은 이번이 처음이다. 지난해 스페인에서는 정보라, 윤고은, 최진영 등 약 20명의 한국 작가가 독자와의 만남 행사를 진행했다. 신재광 문화원장은 "노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 자리가 스페인에서 열린 것은 한국문학에 대한 현지의 높은 관심을 방증한다"고 밝혔다. fineview@newspim.com 2026-04-22 12:51

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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