경찰, '김병기 차남 취업 특혜 의혹' 빗썸 추가 압수수색

AI 핵심 요약beta
- 경찰이 8일 김병기 차남 특혜 의혹으로 빗썸을 압수수색했다.
- 김 의원은 빗썸·두나무 채용 청탁과 질의 지시 의혹을 받는다.
- 경찰은 공천헌금 등 13개 의혹을 함께 수사해 결론 낼 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
김병기 의혹 10개월 넘게 결론 못 내
국수본 "서울청에 수사 보완 지시"
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 경찰이 김병기 무소속 국회의원의 차남 취업 특혜 의혹과 관련해 가상자산 거래소 빗썸을 추가 압수수색중이다.
8일 경찰에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오전 빗썸 본사 사무실 압수수색에 나섰다.
경찰은 지난 2월에도 빗썸 본사 사무실 등을 압수수색했다. 김 의원은 2024년 가상자산 거래소 빗썸과 두나무에 채용 청탁을 시도했다는 의혹을 받고 있다. 김 의원 차남은 빗썸에 취업에 6개월 동안 일했다. 김 의원은 경쟁사인 두나무를 겨냥한 국회 질의를 준비하라고 지시했다는 의혹도 받는다.
경찰은 차남 특혜 채용 청탁 외 공천헌금 수수 등 김 의원 관련 13개 의혹을 수사 중이다.
한편 경찰청 국가수사본부(국수본)는 김 의원 수사와 관련해 서울경찰청(서울청)에 수사 보완을 지시했다. 10개월째 수사를 이어가는 경찰은 모든 의혹을 한꺼번에 마무리해 결론을 낸다는 계획이다.
김 의원은 지난 4월까지 피의자 신분으로 7차례 경찰 조사를 받았다.
gdy10@newspim.com