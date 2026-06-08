노타, 107억 규모 온디바이스 AI 도시안전망 사업 선정

AI 핵심 요약beta
- 노타가 8일 온디바이스 AI 도시안전망 실증·확산 사업 참여기업으로 선정됐다고 밝혔다
- 천안시 재난·치안 취약지역에서 VLM 기반 위험 검지 AI와 온디바이스 최적화로 침수·이상행동을 조기 감지한다
- 넷츠프레소로 NPU 환경에 맞게 모델을 경량화해 현장 지능형 대응과 개인정보 보호를 강화하고 전국 확산 모델 구축을 목표로 한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 모델 경량화 및 최적화 기술 전문기업 노타는 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 추진하는 '2026년 온디바이스 AI 서비스 실증·확산 사업'의 '환경적응형 다목적 온디바이스 AI 기반 도시안전망 실증·확산' 과제에 참여기업으로 최종 선정됐다고 8일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 과제는 약 107억원 규모로 추진된다. 충남테크노파크를 주관기관으로 노타는 충청남도, 천안시 등과 함께 컨소시엄을 구성해 참여한다. 사업 대상지는 천안시 하천, 지하차도, 하상도로, 우범지역 등 재난·치안 대응이 필요한 주요 공간이다.
회사는 각 장소의 센서 데이터와 CCTV 영상을 활용해 침수, 차량 진입, 이상행동 등 재난·생활안전 상황을 조기에 감지하는 것을 목표로 한다고 설명했다. 노타는 비전 언어 모델(VLM) 기반 복합 위험 검지 AI 모델 개발과 온디바이스 환경 최적화를 담당한다.
특히 자사 AI 모델 경량화·최적화 플랫폼 '넷츠프레소'를 활용해 비전 언어 모델을 모빌린트 NPU 환경에 맞게 경량화하고, 도시 안전 현장의 다양한 위험 요소를 빠르게 인식할 수 있는 AI 솔루션을 구현할 예정이다.
이번 사업의 핵심은 기존 중앙 서버와 관제 인력 중심의 도시 관제 구조를 현장 중심의 지능형 대응 체계로 확장하는 데 있다. AI 단말이 위험 상황을 직접 인지하고, 차단기, 전광판, 스피커 등 현장 설비와 연계해 즉각적인 대응을 지원함으로써 재난 발생 시 골든타임 확보에 기여할 수 있다.
또한 CCTV 영상 등 민감 데이터를 현장에서 처리해 통신 지연과 네트워크 장애 영향을 줄이고, 보안성과 개인정보 보호 수준도 높일 수 있다는 평가다.
채명수 노타 대표는 "이번 사업은 온디바이스 AI가 시민 안전과 직결되는 공공 인프라에 적용되는 중요한 사례"라며 "노타는 온디바이스 AI 최적화 기술을 바탕으로 재난 상황을 현장에서 빠르게 인지하고 대응할 수 있는 도시안전망 구현에 기여하겠다"고 말했다.
한편 이번 선정은 노타의 온디바이스 AI 최적화 기술이 공공 안전 인프라 영역에서 실제 적용 가능성을 넓히는 계기가 될 전망이다. 회사는 이를 기반으로 향후 전국 지자체로 확산 가능한 재난안전 대응 모델 구축에 기여할 계획이다.
nylee54@newspim.com