노타, 107억 규모 온디바이스 AI 도시안전망 사업 선정

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천안시 재난안전 대응, VLM 기반 AI 국산 NPU 최적화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 모델 경량화 및 최적화 기술 전문기업 노타는 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 추진하는 '2026년 온디바이스 AI 서비스 실증·확산 사업'의 '환경적응형 다목적 온디바이스 AI 기반 도시안전망 실증·확산' 과제에 참여기업으로 최종 선정됐다고 8일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 과제는 약 107억원 규모로 추진된다. 충남테크노파크를 주관기관으로 노타는 충청남도, 천안시 등과 함께 컨소시엄을 구성해 참여한다. 사업 대상지는 천안시 하천, 지하차도, 하상도로, 우범지역 등 재난·치안 대응이 필요한 주요 공간이다.

회사는 각 장소의 센서 데이터와 CCTV 영상을 활용해 침수, 차량 진입, 이상행동 등 재난·생활안전 상황을 조기에 감지하는 것을 목표로 한다고 설명했다. 노타는 비전 언어 모델(VLM) 기반 복합 위험 검지 AI 모델 개발과 온디바이스 환경 최적화를 담당한다.

노타 로고. [사진=노타]

특히 자사 AI 모델 경량화·최적화 플랫폼 '넷츠프레소'를 활용해 비전 언어 모델을 모빌린트 NPU 환경에 맞게 경량화하고, 도시 안전 현장의 다양한 위험 요소를 빠르게 인식할 수 있는 AI 솔루션을 구현할 예정이다.

이번 사업의 핵심은 기존 중앙 서버와 관제 인력 중심의 도시 관제 구조를 현장 중심의 지능형 대응 체계로 확장하는 데 있다. AI 단말이 위험 상황을 직접 인지하고, 차단기, 전광판, 스피커 등 현장 설비와 연계해 즉각적인 대응을 지원함으로써 재난 발생 시 골든타임 확보에 기여할 수 있다.

또한 CCTV 영상 등 민감 데이터를 현장에서 처리해 통신 지연과 네트워크 장애 영향을 줄이고, 보안성과 개인정보 보호 수준도 높일 수 있다는 평가다.

채명수 노타 대표는 "이번 사업은 온디바이스 AI가 시민 안전과 직결되는 공공 인프라에 적용되는 중요한 사례"라며 "노타는 온디바이스 AI 최적화 기술을 바탕으로 재난 상황을 현장에서 빠르게 인지하고 대응할 수 있는 도시안전망 구현에 기여하겠다"고 말했다.

한편 이번 선정은 노타의 온디바이스 AI 최적화 기술이 공공 안전 인프라 영역에서 실제 적용 가능성을 넓히는 계기가 될 전망이다. 회사는 이를 기반으로 향후 전국 지자체로 확산 가능한 재난안전 대응 모델 구축에 기여할 계획이다.

nylee54@newspim.com