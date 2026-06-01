노타, 엔비디아 VSS 기반 영상관제 솔루션 고도화

교통관제·산업안전 현장 적용 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 모델 경량화 기업 노타가 엔비디아의 생성형 AI 영상 검색·요약 기술인 VSS(Video Search and Summarization)를 기반으로 자사 영상관제 솔루션 NVA(Nota Vision Agent)를 고도화하고 산업안전과 교통관제 현장 적용을 확대한다고 1일 밝혔다.

NVA는 비전언어모델(VLM)을 기반으로 영상 속 상황과 맥락을 이해하고 관제자가 자연어로 정보를 검색·요약·보고할 수 있는 생성형 AI 영상관제 솔루션이다. 노타는 엔비디아 커넥트 파트너로서 엔비디아의 영상 AI 기술 흐름에 맞춰 NVA를 고도화하고 있다.

회사에 따르면 노타가 현장에서 축적한 운영 경험과 데이터는 엔비디아 VSS 팀과 공유되며, 양사는 단순한 기술 공급 관계를 넘어 영상 AI 에이전트 기술을 함께 발전시키는 협력 구조를 구축하고 있다. 두 회사는 영상 검색·요약·질의응답 기능을 넘어 산업안전과 교통관제 각 도메인에서 영상 데이터가 실질적인 의사결정으로 연결되는 AI 전환을 현장에서 함께 실현해 나간다.

Nota NVA x VSS. [사진=노타]

교통관제 분야에서 노타는 대전지방국토관리청의 교통 관제시스템에 NVA를 구축했다. 도로 위 CCTV를 통해 사고, 화재, 장애물 등 돌발상황을 실시간으로 감지하고 차선별 교통정보와 대응 상황을 자동으로 요약·리포팅한다. 해당 시스템은 국토부 ITS 기본 성능평가에서 99%의 정확도를 획득했으며 관제사의 업무 자동화로 효율성을 높이고 있다.

산업안전 분야에서도 VSS 기반 NVA 적용이 확대되고 있다. 노타는 코오롱베니트와 함께 코오롱인더스트리 김천2공장에 NVA를 적용했다. NVA는 작업자 안전, 위험 구역 모니터링, 안전 수칙 위반 가능성 선별 등 산업안전 목적의 영상관제에 활용되며, VSS 기반 영상 검색·요약 기능으로 위험 상황을 빠르게 식별하고 필요한 정보를 자연어 기반으로 요약·보고할 수 있다.

노타는 엔비디아 VSS 3.1의 멀티 에이전트 구조와 NVA의 현장 맞춤형 구성 역량을 결합해 산업안전, 공공안전, 교통관제, 스마트시티 등 다양한 분야에서 영상 데이터가 실질적인 의사결정 정보로 활용될 수 있도록 NVA를 고도화할 계획이다.

채명수 노타 대표는 "영상관제 시장은 단순 객체 탐지를 넘어 생성형 AI 기반 영상 AI 에이전트로 빠르게 전환되고 있다"며 "대전지방국토관리청과 코오롱베니트 사례처럼 실제 현장에서 검증된 적용 사례를 확대해 엔비디아와 함께 글로벌 영상 AI 에이전트 시장을 넓혀가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com