DN오토모티브, GM '오버드라이브 상' 수상…글로벌 파트너십 강화

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'올해의 협력사' 10회째 선정…GM 핵심 파트너 입지 강화

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 글로벌 완성차 업체들의 공급망 경쟁이 치열해지는 가운데 DN오토모티브가 품질과 기술 경쟁력을 잇따라 인정받고 있다. 진동·소음 저감 솔루션 분야를 중심으로 글로벌 완성차 핵심 협력사 입지를 강화하는 모습이다.

경남 양산의 DN오토모티브 본사 전경. [사진=DN솔루션즈]

DN오토모티브는 미국에서 열린 제너럴모터스(GM) '제34회 올해의 협력사' 시상식에서 최고 영예인 '오버드라이브 상'을 수상했다고 8일 밝혔다.

오버드라이브 상은 기술 혁신과 위기 대응, 사업 기여도 등에서 GM의 기대를 뛰어넘은 소수 협력사에 주어진다. 올해는 DN오토모티브를 포함해 8개 기업만 선정됐다.

DN오토모티브는 동시에 GM '올해의 협력사'에도 10회째 이름을 올렸다. 2017년부터 2025년까지 9년 연속 선정되며 품질과 납기, 공급 안정성을 인정받았다.

GM에서 두 상을 동시에 받은 기업은 전 세계 협력사 중 3곳뿐이다. DN오토모티브는 지난해 스텔란티스 '올해의 협력사'에도 선정됐고, 올해 2월에는 포드로부터 2년 연속 'Zero QR & zero PPM' 인증을 받았다.

DN오토모티브는 글로벌 완성차 업체와의 협력을 바탕으로 자동차 진동·소음 저감 솔루션과 배터리, 공작기계 등 제조 기술 경쟁력을 확대해 나갈 계획이다.

chanw@newspim.com