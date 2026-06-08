"보수 상한철폐" 中 빅테크, AI 인재 확보 사활 평균 월급 2500만 원

알리바바·텐센트, AI 에이전트에 예산 제한 철폐

AI 최고 인재 평균 월급 2500만 원 속출, 수백억 원 연봉도

유비텍, 한화 250억원 연봉 휴머노이드 수석 기술자 영입 나서

'응용 개발' 본격화에 '35세 정년' 옛말, 베테랑 몸값 폭등

대중화 개발자 하향 평준화, 10년 내 '1인 기업' 시대 활짝

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 대형 정보기술(IT) 기업(빅테크)들이 인공지능(AI) 분야의 핵심 인재와 거대언어모델(LLM) 총괄급 주장(主帥)을 선점하기 위해 천문학적인 보수를 제시하며 실전 같은 '인재 확보 경쟁'을 벌이고 있다.

알리바바, 텐센트, 바이트댄스 등 시장을 주도하는 기업들은 AI 에이전트(인공지능 비서) 개발 인력을 유치하기 위해 사실상 예산 한도를 없앴으며, 이에 따라 핵심 인재의 몸값은 연간 수천만 위안(한화 수십억 원)에서 수억 위안(수백억 원) 규모로 천정부지로 치솟고 있다.

중국 주간지 '중국기업가(中國企業家)'가 최근 보도한 바에 따르면, 2026년 들어 중국 인재 채용 시장에서 AI 전문 인력의 몸값은 타 직군과의 격차를 대폭 벌리며 독주하고 있다.

올해 1~4월 기준 중국 내 AI 과학 기술자 및 총괄급 인력의 평균 월급은 13만 2,796위안(한화 약 2,520만 원)에 달했다. 이는 전체 직군 중 2위를 기록한 알고리즘 연구원의 평균 월급을 두 배 가까이 앞지른 압도적인 수치다.

중국 최고 수준의 AI 모델로 평가받는 '딥시크(DeepSeek)'의 핵심 기여자이자 선임 연구원인 궈다야가 총액 수억 위안(한화 수백억 원)대 연봉 조건으로 바이트댄스의 AI 연구 부서인 시드(Seed)에 합류한 사실이 알려져 업계에 큰 충격을 던졌다.

업계 관계자에 따르면 알리바바 역시 궈다야를 영입하기 위해 자사 핵심 AI 모델인 '통의천문(通義千問, 첸원)'의 포스트 트레이닝 총괄 자리를 제안하는 등 막판까지 치열한 쟁탈전을 벌인 것으로 전해졌다.

빅테크 기업들의 인재 선점 경쟁은 기성 전문가를 넘어 대학 졸업생과 인턴십 과정 등 전방위로 확산하고 있다.

바이트댄스는 글로벌 졸업생을 대상으로 한 첨단 기술 분야 공채를 시작했으며, 알리바바는 2026년도 유학생 봄철 인턴십 채용에 무려 500억 달러(한화 약 69조 원) 규모의 재원을 투입했다. 텐센트 역시 연중 내내 상시 채용과 함께 연봉 상한선이 없는 '청운 계획(靑雲計劃)' 인턴십 프로그램을 가동하고 나섰다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 로봇 전시장에서 휴머노이드 로봇이 중국 전통 무술을 선보이고 있다. 사진=뉴스핌 통신사 촬영. 2026.06.08 chk@newspim.com

박사급 학력이면 막 졸업한 학생이라도 연봉이 한화로 2억 원이 넘는 상황이다. 칭화대학교 컴퓨터공학과에 재학 중인 한 박사과정 학생은 한 빅테크 기업으로부터 연봉 80만 위안(한화 약 1억 5,000만 원)을 제안받았으나, 요즘 시장 분위기 인재 확보 경쟁에 비하면 터무니없이 낮다며 거절했다.

전문가들은 올해 중국 AI 시장의 가장 큰 변화로 인재 수요의 중심축이 '기초 모델' 개발에서 'AI 응용 및 에이전트 개발'로 이동했다는 점을 꼽는다. 업계 전문가들은 2026년 들어 AI 응용 및 에이전트 인재 수요가 8.7배 급증했다며, 2023년 기초 알고리즘 중심이었던 인재 쟁탈전이 올해는 실제 영업가치를 창출하는 AI 응용 개발 분야로 전환됐다고 밝혔다.

이 같은 구조적 변화는 기존 테크 업계의 고질적인 관행이었던 '35세 정년 위기론'마저 뒤흔들고 있다. 과거 모바일 인터넷 시대에는 체력과 효율성을 이유로 35세 이상의 베테랑 개발자들이 구조조정 1순위로 밀려나곤 했다.

그러나 번거롭고 반복적인 코딩 작업을 AI 에이전트가 대신 처리하는 현재의 AI 시대에는 특정 산업의 업무 흐름을 깊이 이해하고 비즈니스 구조를 짤 수 있는 35세 이상 경력직의 노하우가 핵심 자산으로 재평가받고 있다.

아울러 기술력과 자금력을 갖췄지만 전면에 드러나지 않는 이른바 '숨은 대기업'들의 약진도 두드러진다. 업계 전문기관이 발표한 '80대 숨은 대기업 명단'에 포함된 문샷 AI(月之暗面), 모멘타, 유비텍(UBTECH) 등 인공지능 인프라 및 로봇 기업들은 막강한 예산력을 바탕으로 인재를 흡수하고 있다.

자율주행 기업 모멘타의 신규 채용 평균 월급은 약 7만 위안(한화 약 1,400만 원)에 육박하며, 휴머노이드 로봇 기업 유비텍은 휴머노이드 부문 수석 과학자 영입을 위해 연봉 최고 1억 2,400만 위안(한화 약 235억 원)을 제시하기도 했다.

반면 AI 툴의 고도화로 일반 화이트칼라와 평범한 프로그래머들의 입지는 급격히 좁아지고 있다. 대기업에서 밀려난 일반 프로그래머들이 중소기업이나 전통 제조업으로 하향 이동하면서, 과거 고연봉 직군이었던 개발 엔지니어가 점차 평범한 직군으로 하향 평준화되는 경향도 관찰된다.

기술 리더를 유치하기 위한 기업들의 보상 체계도 진화하고 있다. 단순히 높은 현금성 연봉을 주는 것을 넘어, 사내에 독립된 분사 형태의 '경영 특구'를 제공하고 주식이나 지분을 부여해 미래 가치를 공유하는 방식이다.

바이트댄스가 모델 개발 인재들에게 제공하는 '두오바오(豆包) 주식 프로그램'이 대표적이다. 전문가들은 최고 수준의 AI 인재들이 스카우트 협상 때 연봉보다 '컴퓨팅 자원(컴퓨팅 파워 및 데이터)', '기술 노선의 비전', '직속 리더의 역량'을 더 중요하게 평가한다고 입을 모으다.

업계에서는 현재 중국 내 AI 인재의 구조적 공급 부족 현상이 최소 3년 이상 지속될 것으로 전망하고 있다. 나아가 AI 에이전트의 대중화가 궁극적으로 기업의 형태와 고용 시장의 패러다임을 근본적으로 바꿀 것이라는 예측도 나온다.

업계 전문가들은 "향후 10년 이내에 전 세계 기업의 95%가 단 1~2명으로 구성된 '1인 기업' 형태로 전환될 것"이라며 "필요한 인력은 클라우드 서버를 구매하듯 '인력 자원 클라우드'에서 에이전트를 대여해 사용하는 시대가 오고 있으며, 결국 개인이 AI를 활용해 하나의 기업을 운영하는 '전 국민 CEO 시대'가 도래할 것"이라고 내다봤다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com