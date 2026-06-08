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"보수 상한철폐" 中 빅테크, AI 인재 확보 사활 평균 월급 2500만 원

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AI 핵심 요약

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  • 중국 빅테크가 2026년 AI 핵심인재 확보전에 나섰다.
  • AI 과학기술자 월급은 13만2796위안으로 치솟았다.
  • 응용·에이전트 인재 수요 급증에 고연봉 경쟁이 격화됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

알리바바·텐센트, AI 에이전트에 예산 제한 철폐
AI 최고 인재 평균 월급 2500만 원 속출, 수백억 원 연봉도
유비텍, 한화 250억원 연봉 휴머노이드 수석 기술자 영입 나서
'응용 개발' 본격화에 '35세 정년' 옛말, 베테랑 몸값 폭등
대중화 개발자 하향 평준화, 10년 내 '1인 기업' 시대 활짝

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 대형 정보기술(IT) 기업(빅테크)들이 인공지능(AI) 분야의 핵심 인재와 거대언어모델(LLM) 총괄급 주장(主帥)을 선점하기 위해 천문학적인 보수를 제시하며 실전 같은 '인재 확보 경쟁'을 벌이고 있다.

알리바바, 텐센트, 바이트댄스 등 시장을 주도하는 기업들은 AI 에이전트(인공지능 비서) 개발 인력을 유치하기 위해 사실상 예산 한도를 없앴으며, 이에 따라 핵심 인재의 몸값은 연간 수천만 위안(한화 수십억 원)에서 수억 위안(수백억 원) 규모로 천정부지로 치솟고 있다.

중국 주간지 '중국기업가(中國企業家)'가 최근 보도한 바에 따르면, 2026년 들어 중국 인재 채용 시장에서 AI 전문 인력의 몸값은 타 직군과의 격차를 대폭 벌리며 독주하고 있다.

올해 1~4월 기준 중국 내 AI 과학 기술자 및 총괄급 인력의 평균 월급은 13만 2,796위안(한화 약 2,520만 원)에 달했다. 이는 전체 직군 중 2위를 기록한 알고리즘 연구원의 평균 월급을 두 배 가까이 앞지른 압도적인 수치다.

중국 최고 수준의 AI 모델로 평가받는 '딥시크(DeepSeek)'의 핵심 기여자이자 선임 연구원인 궈다야가 총액 수억 위안(한화 수백억 원)대 연봉 조건으로 바이트댄스의 AI 연구 부서인 시드(Seed)에 합류한 사실이 알려져 업계에 큰 충격을 던졌다.

업계 관계자에 따르면 알리바바 역시 궈다야를 영입하기 위해 자사 핵심 AI 모델인 '통의천문(通義千問, 첸원)'의 포스트 트레이닝 총괄 자리를 제안하는 등 막판까지 치열한 쟁탈전을 벌인 것으로 전해졌다.

빅테크 기업들의 인재 선점 경쟁은 기성 전문가를 넘어 대학 졸업생과 인턴십 과정 등 전방위로 확산하고 있다.

바이트댄스는 글로벌 졸업생을 대상으로 한 첨단 기술 분야 공채를 시작했으며, 알리바바는 2026년도 유학생 봄철 인턴십 채용에 무려 500억 달러(한화 약 69조 원) 규모의 재원을 투입했다. 텐센트 역시 연중 내내 상시 채용과 함께 연봉 상한선이 없는 '청운 계획(靑雲計劃)' 인턴십 프로그램을 가동하고 나섰다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 로봇 전시장에서 휴머노이드 로봇이 중국 전통 무술을 선보이고 있다.  사진=뉴스핌 통신사 촬영.  2026.06.08 chk@newspim.com

박사급 학력이면 막 졸업한 학생이라도 연봉이 한화로 2억 원이 넘는 상황이다. 칭화대학교 컴퓨터공학과에 재학 중인 한 박사과정 학생은 한 빅테크 기업으로부터 연봉 80만 위안(한화 약 1억 5,000만 원)을 제안받았으나, 요즘 시장 분위기 인재 확보 경쟁에 비하면 터무니없이 낮다며 거절했다.

전문가들은 올해 중국 AI 시장의 가장 큰 변화로 인재 수요의 중심축이 '기초 모델' 개발에서 'AI 응용 및 에이전트 개발'로 이동했다는 점을 꼽는다. 업계 전문가들은 2026년 들어 AI 응용 및 에이전트 인재 수요가 8.7배 급증했다며, 2023년 기초 알고리즘 중심이었던 인재 쟁탈전이 올해는 실제 영업가치를 창출하는 AI 응용 개발 분야로 전환됐다고 밝혔다.

이 같은 구조적 변화는 기존 테크 업계의 고질적인 관행이었던 '35세 정년 위기론'마저 뒤흔들고 있다. 과거 모바일 인터넷 시대에는 체력과 효율성을 이유로 35세 이상의 베테랑 개발자들이 구조조정 1순위로 밀려나곤 했다.

그러나 번거롭고 반복적인 코딩 작업을 AI 에이전트가 대신 처리하는 현재의 AI 시대에는 특정 산업의 업무 흐름을 깊이 이해하고 비즈니스 구조를 짤 수 있는 35세 이상 경력직의 노하우가 핵심 자산으로 재평가받고 있다.

아울러 기술력과 자금력을 갖췄지만 전면에 드러나지 않는 이른바 '숨은 대기업'들의 약진도 두드러진다. 업계 전문기관이 발표한 '80대 숨은 대기업 명단'에 포함된 문샷 AI(月之暗面), 모멘타, 유비텍(UBTECH) 등 인공지능 인프라 및 로봇 기업들은 막강한 예산력을 바탕으로 인재를 흡수하고 있다.

자율주행 기업 모멘타의 신규 채용 평균 월급은 약 7만 위안(한화 약 1,400만 원)에 육박하며, 휴머노이드 로봇 기업 유비텍은 휴머노이드 부문 수석 과학자 영입을 위해 연봉 최고 1억 2,400만 위안(한화 약 235억 원)을 제시하기도 했다.

반면 AI 툴의 고도화로 일반 화이트칼라와 평범한 프로그래머들의 입지는 급격히 좁아지고 있다. 대기업에서 밀려난 일반 프로그래머들이 중소기업이나 전통 제조업으로 하향 이동하면서, 과거 고연봉 직군이었던 개발 엔지니어가 점차 평범한 직군으로 하향 평준화되는 경향도 관찰된다.

기술 리더를 유치하기 위한 기업들의 보상 체계도 진화하고 있다. 단순히 높은 현금성 연봉을 주는 것을 넘어, 사내에 독립된 분사 형태의 '경영 특구'를 제공하고 주식이나 지분을 부여해 미래 가치를 공유하는 방식이다.

바이트댄스가 모델 개발 인재들에게 제공하는 '두오바오(豆包) 주식 프로그램'이 대표적이다. 전문가들은 최고 수준의 AI 인재들이 스카우트 협상 때 연봉보다 '컴퓨팅 자원(컴퓨팅 파워 및 데이터)', '기술 노선의 비전', '직속 리더의 역량'을 더 중요하게 평가한다고 입을 모으다.

업계에서는 현재 중국 내 AI 인재의 구조적 공급 부족 현상이 최소 3년 이상 지속될 것으로 전망하고 있다. 나아가 AI 에이전트의 대중화가 궁극적으로 기업의 형태와 고용 시장의 패러다임을 근본적으로 바꿀 것이라는 예측도 나온다.

업계 전문가들은 "향후 10년 이내에 전 세계 기업의 95%가 단 1~2명으로 구성된 '1인 기업' 형태로 전환될 것"이라며 "필요한 인력은 클라우드 서버를 구매하듯 '인력 자원 클라우드'에서 에이전트를 대여해 사용하는 시대가 오고 있으며, 결국 개인이 AI를 활용해 하나의 기업을 운영하는 '전 국민 CEO 시대'가 도래할 것"이라고 내다봤다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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육군 제복 10년 만에 전면 개편 착수 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 육군이 10년 가까이 변화가 없던 제복 체계를 전면 재설계하기 위해 전문 디자인 기관과 협력에 나섰다.  육군은 지난 5일 충남 계룡대에서 한국공예·디자인문화진흥원(공진원)과 '육군 제복 디자인 개발'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다. 이번 협약은 공진원이 추진하는 '2026년 공공디자인 컨설팅 사업'에 '육군 제복류 디자인 개발 사업'이 선정되면서 성사됐다. 공진원은 문화체육관광부 산하 공공기관으로, 공공 영역 디자인 개선 사업을 총괄해 온 전문 기관이다. 지난 2월 27일 서울 노원구 육군사관학교에서 열린 제82기 졸업식에서 졸업생들이 졸업을 자축하며 정모를 높이 던지고 있다. [사진=국방부] 2026.02.27 photo@newspim.com 양측은 이번 협약을 통해 ▲육군 정복 ▲근무복 ▲육군사관학교 생도 정복을 핵심 협력 분야로 설정했다. 특히 제복에 담긴 상징성과 기능성, 착용 편의성, 대외 이미지까지 종합적으로 검토해 '미래형 육군 이미지'를 반영한 디자인 개선 방향을 도출할 계획이다. 육군 제복 체계는 2016년 개정 이후 약 10년간 큰 변화 없이 유지돼 왔으며, 육사 생도 정복은 1970년대 개정 이후 사실상 반세기 가까이 유지된 상태다. 이번 개편에서 가장 관심이 집중되는 부분은 육군사관학교 정복이다. 정부가 육·해·공군 사관학교 통합을 검토하는 상황에서, 각 군의 정체성을 상징하는 제복 체계 역시 재편 압력을 받을 가능성이 크기 때문이다. 군 안팎에서는 "제복은 단순 복장이 아니라 군 정체성과 역사, 지휘 체계와 군의 정체성을 보여준다"라는 말이 나오는 만큼, 사관학교 통합 논의에서 핵심 쟁점으로 떠오를 수 있다는 분석이 나온다. 육군은 이번 협약을 계기로 단순한 디자인 변경을 넘어 장기적인 제복 발전 로드맵 수립에 착수할 방침이다. 기능성 소재 적용, 체형 다양성 반영, 근무 환경별 최적화 등 실질적 개선 요소도 함께 검토된다. 특히 병력 구조 변화와 복무 환경 개선 흐름을 반영해 '착용 만족도'를 핵심 지표로 설정할 것으로 알려졌다. 김진평 육군본부 인사근무과장(대령)은 "전문기관의 체계적인 컨설팅과 지원을 통해 육군 구성원에게는 자부심을, 국민에게는 품격 있고 신뢰받는 이미지를 제공할 수 있는 제복 체계를 구축하겠다"고 밝혔다. 군 안팎에서는 이번 사업이 단순한 복제 개편을 넘어, 향후 10~20년간 육군 브랜드 이미지와 대외 인식을 좌우할 '장기 프로젝트'가 될 것으로 보고 있다. 사관학교 통합이 현실화될 경우, 제복 디자인이 군 조직 개편 방향을 보여주는 상징이 될 가능성이 크다. gomsi@newspim.com 2026-06-08 12:05
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오세훈·추경호 재판 이번주 재개 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 =  6·3 전국동시지방선거로 미뤄졌던 정치인들의 재판이 이번주 재개된다. 8일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 오는 10일 오세훈 서울시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 사업가 김한정 씨의 정치자금법 위반 혐의에 대한 공판기일을 연다. 오세훈·추경호 등 6·3 전국동시지방선거로 미뤄졌던 정치인들의 재판이 이번 주 재개된다. 사진은 오세훈 서울시장 당선인이 지난 4일 오전 서울시청으로 들어서며 직원들에게 인사말을 하는 모습. [사진 = 뉴스핌DB] 지난 4월 22일 이후 49일 만의 속행공판이다. 재판부는 오 시장의 지선 일정을 고려해 당초 5월로 잡혔던 공판기일을 지선 이후로 연기한 바 있다. 오 시장에 대한 구형은 내주로 전망되고 있다. 오는 17일 결심공판이 진행될 예정인 가운데, 이날 오 시장에 대한 피고인 신문 및 민중기 특별검사팀의 최종의견 진술과 구형, 오 시장의 최후진술 등이 이뤄질 전망이다. 오 시장은 지난 2021년 4월 7일 서울시장 보궐선거를 앞두고 정치브로커인 명태균 씨로부터 10회에 걸쳐 공표·비공표 여론조사를 전달받고, 후원자인 김씨에게 3300만 원을 대납토록 한 혐의를 받고 있다. 오세훈·추경호 등 6·3 전국동시지방선거로 미뤄졌던 정치인들의 재판이 이번 주 재개된다. 사진은 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 지난달 23일 오후 대구 북구 칠성종합시장 앞에서 열린 유세현장에서 지지를 호소하고 있는 모습. [사진 = 뉴스핌DB] 추경호 대구시장 당선인의 내란 중요임무 종사 사건도 같은 날 열린다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 10일 추 당선인의 내란 중요임무 종사 혐의를 공판을 진행한다. 추 당선인은 지난달 13일 법정에 출석했지만, 같은달 28일 공판준비기일에는 출석하지 않았다. 재판부는 지난 4월 추 당선인에게 지방선거가 끝나면 매주 한 차례씩 공판을 진행할 예정이라고 밝힌 바 있다. 추 당선인은 12·3 비상계엄 당시 국민의힘 원내대표로서 윤석열 전 대통령 측으로부터 계엄에 협조해달라는 요청을 받은 뒤 의원총회 장소를 수 차례 변경하는 방식으로 계엄 해제 표결을 방해한 혐의를 받는다. right@newspim.com 2026-06-08 10:20

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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