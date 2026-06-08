KGM, 칠레서 무쏘 글로벌 론칭…중남미 픽업 시장 공략

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

8개국 딜러·인플루언서 100여명 참석

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = KGM이 중남미 픽업 시장 공략에 속도를 낸다. 튀르키예에 이어 칠레에서 무쏘 글로벌 론칭 행사를 열고 현지 딜러와 소비자 접점을 넓히며 수출 확대 기반을 다지고 있다.

KGM이 칠레에서 해외 딜러와 인플루언서 등을 초청해 무쏘 글로벌 론칭 행사를 갖고 중남미 수출 시장 공략에 나섰다. [사진=KGM]

KGM은 지난 4일부터 5일까지 칠레 산티아고에서 무쏘 글로벌 론칭 행사를 진행했다고 8일 밝혔다.

이번 행사에는 칠레와 콜롬비아, 코스타리카 등 8개국 딜러와 인플루언서 100여 명이 참석했다. KGM은 제품 설명과 시승 프로그램을 통해 무쏘의 주행 성능, 승차감, 적재 활용성 등을 소개했다.

칠레는 산업 구조와 지리적 특성상 픽업 수요가 높은 시장이다. KGM은 칠레를 중남미 최대 픽업 시장으로 보고 있으며, 이번 론칭을 통해 현지 판매 확대와 브랜드 경쟁력 강화를 기대하고 있다.

KGM은 국가별 콘퍼런스를 통해 하반기 사업 전략과 마케팅 방안도 논의했다. 회사는 무쏘가 실용성을 중시하는 중남미 소비자 요구에 맞는 모델인 만큼 현지 딜러와 협력을 강화해 판매 물량을 늘려간다는 계획이다.

chanw@newspim.com