겉보다 속 바꾼 KGM '뉴 토레스'..."파격 변화 대신 고객 불만 지웠다"

아이신 8단 자동변속기·터레인 모드 신규 적용

다이얼 공조·레버식 기어노브로 실사용성 개선

가솔린·하이브리드 3000만원 안팎부터 출발

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = KG모빌리티(KGM)가 브랜드 재건의 상징인 '토레스'를 다시 다듬었다. 디자인을 크게 흔들기보다 정통 SUV 이미지는 유지하고, 고객 불만이 컸던 주행 성능과 실내 조작성, 연결 편의성을 보강하는 데 초점을 맞췄다.

KGM 뉴 토레스. [사진=이찬우 기자]

KGM은 20일 부분변경 모델 'KGM 뉴 토레스'를 출시하고 본계약에 돌입했다고 밝혔다. 뉴 토레스는 2022년 7월 출시된 토레스의 상품성 개선 모델이다. 2024년 5월 1차 실내 개선, 2025년 3월 하이브리드 출시 이후 외관과 실내, 파워트레인, 편의 사양을 함께 손본 모델이다.

이번 변화의 방향은 '전면 변화'보다 '고객 피드백 반영'에 가깝다. KGM은 미디어 프리뷰 현장에서 "토레스의 유니크한 디자인에 대해서는 고객과 임직원 품평회에서 여전히 좋은 평가가 많았다"며 "이 의견을 반영해 디자인의 디테일을 강화하는 방향으로 2차 페이스리프트를 적용했다"고 설명했다.

KGM 뉴 토레스. [사진=이찬우 기자]

◆ 가솔린 수요 겨냥…8단 변속기·터레인 모드로 주행성 개선

가장 큰 변화는 가솔린 모델의 파워트레인이다. 뉴 토레스 가솔린 모델은 1.5 T-GDI 엔진에 아이신 8단 자동변속기를 조합했다. 최고출력은 170마력이며 최대토크는 기존 28.6kg·m에서 30.6kg·m로 높아졌다. 복합 연비는 2WD, 17인치 타이어 기준 11.0km/ℓ다.

KGM은 이번 파워트레인 개선을 통해 일상 주행 구간의 가속 응답성과 주행 질감을 높였다고 설명했다. 현장 발표에서도 8단 자동변속기는 핵심 변화로 소개됐다. KGM 관계자는 "준중형 SUV에서 제로백이나 최고속도가 큰 의미를 갖는 것은 아니지만, 그럼에도 성능 개선을 이뤘다는 점이 특징"이라며 "최고속도는 191km/h로 약 5km/h 향상됐고, 정지 상태에서 시속 100km까지 가속 시간은 10.47초에서 9.76초로 약 0.7초 단축됐다"고 말했다.

4WD 모델에는 터레인 모드가 새롭게 적용됐다. 터레인 모드는 노면 상태에 따라 구동력과 조향 성능을 최적화하는 기능이다. 샌드, 머드, 스노우&그래블 등 3가지 험로 주행 모드로 구성되며, 기존 노멀·스포츠·윈터 모드와 도심 주행 효율을 높이는 2WD 모드를 더해 총 7가지 드라이빙 모드를 지원한다.

KGM은 준중형 SUV 시장에서 여전히 가솔린 수요가 높다는 점에 주목했다. 회사 측은 "중형 SUV 시장은 하이브리드 비중이 70~80%에 달할 정도로 높지만, 준중형 SUV 시장은 다른 흐름을 보인다"며 "이런 시장 배경 속에서 가솔린 파워트레인 개선을 진행했다"고 설명했다.

KGM 뉴 토레스. [사진=이찬우 기자]

◆ 정통 SUV 이미지는 유지…실내는 고객 불만 정조준

외관은 기존 토레스의 강인한 이미지를 유지하면서 디테일을 보강했다. 전면부는 일체형 헤드램프 커버와 가로로 확장된 라디에이터 그릴, 수직 패턴의 스키드 플레이트를 적용했다. 기존 토레스에서 폭설 시 헤드램프 안쪽에 눈이 쌓여 야간 시인성에 영향을 줄 수 있다는 지적이 있었던 만큼, 이번에는 헤드램프 커버를 일체형 구조로 바꿔 사용 편의성과 내구성을 높였다.

KGM 관계자는 "토레스 초창기에 폭설이 내릴 경우 헤드램프 안쪽으로 적설이 이뤄져 야간 시인성 확보에 방해가 된다는 의견이 있었다"며 "완벽하게 개선하자는 취지로 헤드램프 커버를 일체형으로 적용했다"고 말했다.

후면부는 차체와 분리된 느낌의 레이어드 구조 리어 범퍼를 적용했다. 현장에서는 "1980~90년대 정통 SUV를 보면 범퍼와 차체가 분리된 형상을 볼 수 있는데, 이런 점을 차용해 범퍼 형상을 각지게 다듬었다"는 설명도 나왔다. 신규 외장 색상으로는 플라즈마 섀도우가 추가됐다. KGM은 이를 "콘크리트나 시멘트 톤에 가까우면서도 차갑고 따뜻한 느낌이 공존하는 색상"이라고 소개했다.

실내 변화는 사용성 개선에 집중됐다. 기존 플로팅 타입 센터콘솔은 IP와 연결된 일체형 구조로 바뀌었고, 공조 조작부에는 다이얼과 터치를 결합한 통합 컨트롤 패널이 적용됐다. 운전석과 동승석 공조, 1열 시트 열선·통풍, 2열 시트 열선 등을 조작할 수 있다.

KGM 관계자는 "시장에서 가장 불만이 많았던 사양이 공조 조작부였다"며 "이번에 다이얼 공조 컨트롤러를 적용해 운전 중에도 직관적으로 조작할 수 있도록 했다"고 설명했다.

기어 조작부도 토글 타입에서 레버 타입 전자식 기어노브로 바뀌었다. KGM은 "기존 고객들 사이에서 토글 타입이 토레스의 정통 SUV 이미지와 어울리지 않는다는 의견이 있었다"며 "보다 직관적인 레버 타입 기어노브를 적용했다"고 밝혔다. 새 기어노브는 1모션 2스텝 방식으로, 조작 강도에 따라 중립과 주행·후진 단계를 구분할 수 있도록 했다.

KGM 뉴 토레스. [사진=이찬우 기자]

◆ 액티언·토레스 EVX까지…SUV 라인업 상품성 강화

편의 사양도 강화됐다. 뉴 토레스에는 무선 안드로이드 오토와 무선 애플 카플레이, 듀얼 휴대폰 무선 충전 시스템, 아테나 2.5 인포테인먼트 시스템이 적용됐다. 기존 유선 연결 방식에 대한 불편을 줄이고, 드라이브 및 터레인 모드 그래픽을 강화해 주행 정보를 직관적으로 확인할 수 있도록 했다. 중립 주차 기능도 AVN 메뉴 조작을 통해 설정할 수 있도록 개선됐다.

안전 사양도 보강됐다. T7 트림은 기존 7에어백에서 운전석 무릎 에어백을 포함한 8에어백으로 확대됐고, 후측방 충돌방지 보조와 후진충돌방지 보조 등 안전 사양도 강화됐다.

가격은 가솔린과 하이브리드 모두 3000만원 안팎부터 시작한다. 가솔린 모델은 2000만원대 후반부터, 하이브리드는 3000만원대 초반부터 판매된다. KGM은 파워트레인과 편의·안전 사양을 보강하면서도 기존 토레스의 실용 SUV 포지션을 유지하는 데 초점을 맞췄다.

KGM은 이번 뉴 토레스를 필두로 SUV 라인업 전반의 상품성 개선에도 속도를 낸다. 뉴 토레스와 함께 액티언 2027, 토레스 EVX 2027도 동시에 출시하며 내연기관, 하이브리드, 전기 SUV 라인업의 경쟁력을 함께 끌어올렸다. 액티언 2027 가솔린 모델에도 아이신 8단 자동변속기와 터레인 모드가 적용된다.

업계에서는 뉴 토레스를 KGM의 내수 방어를 위한 핵심 카드로 보고 있다. 토레스는 KGM 전환 과정에서 브랜드 존재감을 되살린 대표 SUV다. 이번 부분변경은 파격적인 디자인 변화보다 실제 고객이 체감하는 불편을 줄이는 데 집중했다는 점에서 의미가 있다.

KGM 관계자는 "뉴 토레스는 고객들의 큰 사랑을 받은 토레스의 핵심 디자인 정체성은 유지하면서도 디테일과 주행 성능, 편의 사양을 강화한 모델"이라며 "정통 SUV 감성과 실용성을 동시에 원하는 고객에게 더 높은 만족감을 제공할 것"이라고 말했다.

KGM 뉴 토레스. [사진=이찬우 기자]

chanw@newspim.com