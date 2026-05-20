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겉보다 속 바꾼 KGM '뉴 토레스'..."파격 변화 대신 고객 불만 지웠다"

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AI 핵심 요약

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  • KGM이 20일 부분변경 '뉴 토레스'를 출시해 본계약에 돌입했다.
  • 가솔린 1.5 T-GDI·아이신 8단 변속기·터레인 모드로 주행 성능을 높이고 실내 조작성과 편의·안전 사양을 개선했다.
  • 정통 SUV 디자인은 유지하면서 고객 불만이 컸던 공조·기어 조작계, 연결 편의성을 보강해 실용 SUV 포지션을 강화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

아이신 8단 자동변속기·터레인 모드 신규 적용
다이얼 공조·레버식 기어노브로 실사용성 개선
가솔린·하이브리드 3000만원 안팎부터 출발

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = KG모빌리티(KGM)가 브랜드 재건의 상징인 '토레스'를 다시 다듬었다. 디자인을 크게 흔들기보다 정통 SUV 이미지는 유지하고, 고객 불만이 컸던 주행 성능과 실내 조작성, 연결 편의성을 보강하는 데 초점을 맞췄다.

KGM 뉴 토레스. [사진=이찬우 기자]

KGM은 20일 부분변경 모델 'KGM 뉴 토레스'를 출시하고 본계약에 돌입했다고 밝혔다. 뉴 토레스는 2022년 7월 출시된 토레스의 상품성 개선 모델이다. 2024년 5월 1차 실내 개선, 2025년 3월 하이브리드 출시 이후 외관과 실내, 파워트레인, 편의 사양을 함께 손본 모델이다.

이번 변화의 방향은 '전면 변화'보다 '고객 피드백 반영'에 가깝다. KGM은 미디어 프리뷰 현장에서 "토레스의 유니크한 디자인에 대해서는 고객과 임직원 품평회에서 여전히 좋은 평가가 많았다"며 "이 의견을 반영해 디자인의 디테일을 강화하는 방향으로 2차 페이스리프트를 적용했다"고 설명했다.

KGM 뉴 토레스. [사진=이찬우 기자]

◆ 가솔린 수요 겨냥…8단 변속기·터레인 모드로 주행성 개선

가장 큰 변화는 가솔린 모델의 파워트레인이다. 뉴 토레스 가솔린 모델은 1.5 T-GDI 엔진에 아이신 8단 자동변속기를 조합했다. 최고출력은 170마력이며 최대토크는 기존 28.6kg·m에서 30.6kg·m로 높아졌다. 복합 연비는 2WD, 17인치 타이어 기준 11.0km/ℓ다.

KGM은 이번 파워트레인 개선을 통해 일상 주행 구간의 가속 응답성과 주행 질감을 높였다고 설명했다. 현장 발표에서도 8단 자동변속기는 핵심 변화로 소개됐다. KGM 관계자는 "준중형 SUV에서 제로백이나 최고속도가 큰 의미를 갖는 것은 아니지만, 그럼에도 성능 개선을 이뤘다는 점이 특징"이라며 "최고속도는 191km/h로 약 5km/h 향상됐고, 정지 상태에서 시속 100km까지 가속 시간은 10.47초에서 9.76초로 약 0.7초 단축됐다"고 말했다.

4WD 모델에는 터레인 모드가 새롭게 적용됐다. 터레인 모드는 노면 상태에 따라 구동력과 조향 성능을 최적화하는 기능이다. 샌드, 머드, 스노우&그래블 등 3가지 험로 주행 모드로 구성되며, 기존 노멀·스포츠·윈터 모드와 도심 주행 효율을 높이는 2WD 모드를 더해 총 7가지 드라이빙 모드를 지원한다.

KGM은 준중형 SUV 시장에서 여전히 가솔린 수요가 높다는 점에 주목했다. 회사 측은 "중형 SUV 시장은 하이브리드 비중이 70~80%에 달할 정도로 높지만, 준중형 SUV 시장은 다른 흐름을 보인다"며 "이런 시장 배경 속에서 가솔린 파워트레인 개선을 진행했다"고 설명했다.

KGM 뉴 토레스. [사진=이찬우 기자]

◆ 정통 SUV 이미지는 유지…실내는 고객 불만 정조준

외관은 기존 토레스의 강인한 이미지를 유지하면서 디테일을 보강했다. 전면부는 일체형 헤드램프 커버와 가로로 확장된 라디에이터 그릴, 수직 패턴의 스키드 플레이트를 적용했다. 기존 토레스에서 폭설 시 헤드램프 안쪽에 눈이 쌓여 야간 시인성에 영향을 줄 수 있다는 지적이 있었던 만큼, 이번에는 헤드램프 커버를 일체형 구조로 바꿔 사용 편의성과 내구성을 높였다.

KGM 관계자는 "토레스 초창기에 폭설이 내릴 경우 헤드램프 안쪽으로 적설이 이뤄져 야간 시인성 확보에 방해가 된다는 의견이 있었다"며 "완벽하게 개선하자는 취지로 헤드램프 커버를 일체형으로 적용했다"고 말했다.

후면부는 차체와 분리된 느낌의 레이어드 구조 리어 범퍼를 적용했다. 현장에서는 "1980~90년대 정통 SUV를 보면 범퍼와 차체가 분리된 형상을 볼 수 있는데, 이런 점을 차용해 범퍼 형상을 각지게 다듬었다"는 설명도 나왔다. 신규 외장 색상으로는 플라즈마 섀도우가 추가됐다. KGM은 이를 "콘크리트나 시멘트 톤에 가까우면서도 차갑고 따뜻한 느낌이 공존하는 색상"이라고 소개했다.

실내 변화는 사용성 개선에 집중됐다. 기존 플로팅 타입 센터콘솔은 IP와 연결된 일체형 구조로 바뀌었고, 공조 조작부에는 다이얼과 터치를 결합한 통합 컨트롤 패널이 적용됐다. 운전석과 동승석 공조, 1열 시트 열선·통풍, 2열 시트 열선 등을 조작할 수 있다.

KGM 관계자는 "시장에서 가장 불만이 많았던 사양이 공조 조작부였다"며 "이번에 다이얼 공조 컨트롤러를 적용해 운전 중에도 직관적으로 조작할 수 있도록 했다"고 설명했다.

기어 조작부도 토글 타입에서 레버 타입 전자식 기어노브로 바뀌었다. KGM은 "기존 고객들 사이에서 토글 타입이 토레스의 정통 SUV 이미지와 어울리지 않는다는 의견이 있었다"며 "보다 직관적인 레버 타입 기어노브를 적용했다"고 밝혔다. 새 기어노브는 1모션 2스텝 방식으로, 조작 강도에 따라 중립과 주행·후진 단계를 구분할 수 있도록 했다.

KGM 뉴 토레스. [사진=이찬우 기자]

◆ 액티언·토레스 EVX까지…SUV 라인업 상품성 강화

편의 사양도 강화됐다. 뉴 토레스에는 무선 안드로이드 오토와 무선 애플 카플레이, 듀얼 휴대폰 무선 충전 시스템, 아테나 2.5 인포테인먼트 시스템이 적용됐다. 기존 유선 연결 방식에 대한 불편을 줄이고, 드라이브 및 터레인 모드 그래픽을 강화해 주행 정보를 직관적으로 확인할 수 있도록 했다. 중립 주차 기능도 AVN 메뉴 조작을 통해 설정할 수 있도록 개선됐다.

안전 사양도 보강됐다. T7 트림은 기존 7에어백에서 운전석 무릎 에어백을 포함한 8에어백으로 확대됐고, 후측방 충돌방지 보조와 후진충돌방지 보조 등 안전 사양도 강화됐다.

가격은 가솔린과 하이브리드 모두 3000만원 안팎부터 시작한다. 가솔린 모델은 2000만원대 후반부터, 하이브리드는 3000만원대 초반부터 판매된다. KGM은 파워트레인과 편의·안전 사양을 보강하면서도 기존 토레스의 실용 SUV 포지션을 유지하는 데 초점을 맞췄다.

KGM은 이번 뉴 토레스를 필두로 SUV 라인업 전반의 상품성 개선에도 속도를 낸다. 뉴 토레스와 함께 액티언 2027, 토레스 EVX 2027도 동시에 출시하며 내연기관, 하이브리드, 전기 SUV 라인업의 경쟁력을 함께 끌어올렸다. 액티언 2027 가솔린 모델에도 아이신 8단 자동변속기와 터레인 모드가 적용된다.

업계에서는 뉴 토레스를 KGM의 내수 방어를 위한 핵심 카드로 보고 있다. 토레스는 KGM 전환 과정에서 브랜드 존재감을 되살린 대표 SUV다. 이번 부분변경은 파격적인 디자인 변화보다 실제 고객이 체감하는 불편을 줄이는 데 집중했다는 점에서 의미가 있다.

KGM 관계자는 "뉴 토레스는 고객들의 큰 사랑을 받은 토레스의 핵심 디자인 정체성은 유지하면서도 디테일과 주행 성능, 편의 사양을 강화한 모델"이라며 "정통 SUV 감성과 실용성을 동시에 원하는 고객에게 더 높은 만족감을 제공할 것"이라고 말했다.

KGM 뉴 토레스. [사진=이찬우 기자]

chanw@newspim.com

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김건희 "내 영어 이름은 제니" [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 20일 오전 안 전 회장 등의 공직선거법 위반 등 혐의 사건 속행 공판을 진행했다. 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 이날 김 여사는 남색 정장에 흰색 셔츠 차림으로 법정에 모습을 드러냈다. 김 여사 측 변호인이 "가해자들과 같은 공간에 있는 것에 대해 불안감을 느끼고 있다"며 가림막 설치를 요청했고, 재판부는 이를 허가했다. 김 여사는 "쥴리라는 예명을 사용한 적 있느냐"는 검찰 측 질문에 "한번도 없다"고 답했다. 또한 1995년 라마다 르네상스 호텔 지하 유흥주점에서 접대부로 일하지 않았다고도 증언했다. 그는 "당시 교육 자격증을 취득하기 위해 숙명여대 대학원에 들어갔고, 아침·저녁으로 학교를 다녔다"며 "당시에는 학생이었고 호텔을 드나들 상황도 아니었다"고 말했다. 김 여사는 "부유하게 자랐는데 손님을 접대했단 의혹을 받았다. 쥴리란 이름을 사용한 적도 없는데 이 일로 병이나 6년째 정신병을 앓고 있다"고 호소했다.  김 여사는 변호인 측 반대신문에서도 "쥴리의 '쥴'자도 사용하지 않았다"고 강조했다. 그러면서 "당시 미니홈피나 채팅방에선 '제니'라는 이름을 사용했고, 저를 아는 모든 사람은 그렇게 불렀다"고 부연했다. 이어 "진정한 반성이 없다면 (피고인들의) 처벌을 원한다"고 밝혔다. 재판부는 지난 공판에 김 여사가 불출석한 것에 대해 과태료 300만 원을 부과했으나, 이날 김 여사가 법정에 나오자 이를 취소했다. 안 전 회장은 2022년 제20대 대선을 앞두고 '김 여사가 과거 유흥 주점에서 일하는 모습을 봤다'는 취지의 발언을 한 혐의로 기소됐다. 안 전 회장과의 인터뷰를 통해 1997년 김 여사가 '쥴리'라는 예명을 쓰며 유흥 주점에 근무했다는 의혹을 보도한 유튜브 채널 '열린공감TV'의 정천수 전 대표도 함께 기소됐다. 검찰은 이들이 당시 대선후보였던 윤석열 전 대통령의 낙선을 목적으로 허위 사실을 공표했다고 보고 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겼다. hong90@newspim.com 2026-05-20 14:50
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삼성전자, 평균 월급 1200만원 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 임직원의 올해 1분기 평균 보수가 전년 동기 대비 25% 이상 급증하며 분기 기준 역대 최고 수준을 기록한 것으로 추산됐다. 실적 회복에 따른 영업이익 개선 효과가 반영되면서 임직원들의 급여 수준도 함께 높아진 것으로 분석된다. 19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면, 올해 1분기 삼성전자 임직원(등기 임원 제외)의 1인당 평균 보수는 약 3600만 원 내외로 추정된다. 이를 월평균으로 환산하면 매달 1200만 원 안팎의 급여를 받은 셈이다. 이 같은 급여 수준은 동일한 방식으로 추산한 지난해 같은 기간의 2707만~3046만 원과 비교해 25% 넘게 뛴 수치다. 지난 2023년 대비 2024년의 증가율이 11.6%였던 점과 비교하면 상승 폭이 2배 이상 높았다. [자료=한국CXO연구소] 이번 분석은 공시 제도 변경에 따른 급여 공백을 추산하는 과정에서 도출됐다. 금융감독원 기업공시서식 규칙 개정으로 지난 2021년까지는 분기별 임직원 보수 현황 공시가 의무였지만, 2022년부터 반기와 사업보고서 등 연 2회만 공개하도록 제도가 바뀌면서 1분기와 3분기 급여 수준을 정확히 파악하기 어려워졌기 때문이다. 이에 연구소는 과거 1분기 보고서상 성격별 비용상 급여와 임직원 급여 총액 간의 비율이 76%~85.5% 수준으로 일정한 흐름을 보였다는 점에 주목해 수치를 산출했다. 올해 1분기 삼성전자의 별도 재무제표 주석상 성격별 비용-급여 규모는 5조6032억 원으로 파악됐다. 작년 1분기 4조4547억 원에서 1년 새 1조1400억 원 이상(25.8%) 늘어난 규모로, 삼성전자가 1분기 성격별 비용에 해당하는 급여액이 5조 원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 전체 급여 규모 자체는 크게 증가했지만, 매출에서 차지하는 인건비 비율은 오히려 더 낮아진 것으로 나타났다. 세부 산출 과정에선 올 1분기 성격별 비용상 급여(5조6032억 원)에 과거 급여 총액 비율의 하한선인 76%를 적용하면 급여 총액은 4조2584억 원, 상한선인 85.5%를 대입하면 4조7907억 원으로 계산된다. 여기에 올 1~3월 국민연금 가입 기준 삼성전자의 평균 직원 수인 12만5580명을 대입하면 임직원 1인당 보수는 3391만~3815만 원(월 1130만~1270만 원) 수준으로 추산된다. 연구소는 두 비율의 중간 격인 81%를 적용해 평균 보수를 3600만 원 내외로 최종 추산했다. 오일선 한국CXO연구소 소장은 "삼성전자는 월급보다 성과급 영향력이 큰 회사이기 때문에 올해 1분기 평균 급여도 이미 지난해보다 25% 이상 늘어 성과급 제외 기준으로도 1억4000만 원을 웃돌 가능성이 크다"며 "성과급까지 반영되면 연간 보수는 앞자리가 달라질 정도로 한 단계 더 뛸 것"이라고 했다. 이어 오 소장은 "2022년 이후 분기 보고서 의무 공시 항목이 축소됐음에도 불구하고 일부 기업은 경영 투명성 차원에서 직원 수와 급여 현황 등을 자율 공개하고 있다"며 "투자자와 주주의 정보 접근성을 높이기 위해 관련 의무 공시를 다시 확대할 필요가 있다"고 덧붙였다. aykim@newspim.com 2026-05-19 08:47

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