건보공단, 공공기관 고객만족도 '우수기관' 선정…4년 연속 쾌거

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모바일 앱 '건강보험25시' 출시

나이스콜 등 디지털 서비스 강화

정기석 이사장 "국민 신뢰 부응"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 국민건강보험공단이 국민 체감형 서비스 혁신과 디지털 전환의 성과를 인정받아 4년 연속 고객만족도 우수 기관으로 뽑혔다.

건보공단은 22일 기획재정부가 주관하는 '2025년도 공공기관 고객만족도 조사'에서 전 사업 부문 목표를 달성하며 '우수기관'으로 선정됐다고 밝혔다.

<사진=국민건강보험공단>

이번 성과는 단순한 서비스 만족도를 넘어 공단의 공공서비스 혁신 노력이 국민의 두터운 신뢰와 지지를 얻었다는 점에서 더욱 주목받고 있다. 그동안 건보공단은 국민의 다양한 요구를 반영한 서비스 고도화를 지속적으로 추진했다.

특히 모바일 앱 '건강보험25시' 출시와 AI(인공지능) 기반 고객 상담 서비스인 '나이스-콜(NHIS-CALL)' 운영, 보험료 간편 납부 서비스 도입 등 디지털 기반 서비스를 대폭 강화하며 국민의 접근성을 높였다. 내부적으로는 고객 중심 서비스 체계 강화를 위해 직원 대상 맞춤형 교육을 실시하고 자체 만족도 조사와 VOC(고객의 소리) 분석을 통해 불편 사항을 선제적으로 발굴하고 개선했다.

정기석 건보공단 이사장은 "어려운 여건 속에서도 국민 중심의 서비스를 위해 헌신해 준 임직원들의 노력 덕분"이라며 "일상에서 체감할 수 있는 디지털 민원 서비스를 확대하고, 지속 가능한 건강보험과 장기요양보험 운영을 통해 국민의 신뢰에 부응하겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com