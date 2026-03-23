재작년 건강보험 약품비 27.7조…전년비 5.6% 증가

OECD 평균보다 5%p '높아'

항악성종양제 지출 가장 커

오리지널 의약품 지출 절반

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 만성질환 치료제 지출 증가 등으로 2024년 건강보험 약품비가 전년 대비 5.6% 증가해 27조6625억원으로 집계됐다.

국민건강보험공단은 23일 2024년 급여의약품 지출현황 분석 결과 건강보험 약품비가 27조6625억원으로 전년(26조1966억원) 대비 5.6% 늘었다고 밝혔다.

[자료=국민건강보험공단] 2026.03.23 sdk1991@newspim.com

2024년 전체 진료비 증가율은 4.9%로 전년 대비 소폭 증가했다. 진료비 대비 약품비 비중은 전년(23.6%) 대비 0.2%포인트(p) 증가한 23.8%를 차지한 것으로 나타났다.

최신 경제협력개발기구(OECD) 보건통계에 따르면, 2023년 기준 우리나라 경상의료비 중 의약품 지출 비율은 19.4%다. OECD 평균 14.4%보다 5.0%p 높다. 약가 참조 해외 주요국(A8) 중 일본(17.6%), 독일(13.7%), 영국(9.7%) 보다 높은 것으로 파악된다.

약품비 지출 세부 효능·성분군 현황을 보면, 지출 상위 5개 효능군의 약품비는 11조2000억원으로 전체 약품비(27조7000억원)의 40.4%를 점유하고 있다. 항악성종양제(3조1000억원), 동맥경화용제(3조1000억원), 혈압강하제(2조1000억원) 순이다.

지출 상위 5개 성분군의 약품비는 2조6000억원으로 전체 약품비(27조7000억원)의 9.4% 점유하고 있다. 에제티미브+로수바스타틴(7000억원), 콜린알포세레이트(5600억원), 아토르바스타틴(5500억원) 순으로 고지혈증, 향혈전제 등 만성질환 관련 의약품이다.

[자료=국민건강보험공단] 2026.03.23 sdk1991@newspim.com

급여의약품을 오리지널과 제네릭 약제로 구분하면 2024년 기준 오리지널 의약품 지출액은 15조3434억원으로 55.6%를 차지한다. 제네릭은 12조2591억원으로 44.4%를 차지하고 매년 제네릭 청구액 비중이 증가한다.

정부는 혁신신약, 필수의약품 적정 보상으로 환자 치료 접근성을 높이고 혁신 노력에 상응하는 보상으로 제약바이오 산업발전을 지원한다고 밝혔다. 약가 관리체계 합리화를 통해 건강보험 지속가능성을 확립하고자 건강보험 약가제도 개편을 추진하고 있다.

건보공단은 "정부 정책방향에 맞춰 제도 실행방안을 구체화할 것"이라며 "국민과 제약산업 발전을 위해 과제 이행을 적극 지원해 환자 약품비 부담완화와 건강보험 재정 지속가능성 확보에 최선의 노력을 다하겠다"고 강조했다.

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