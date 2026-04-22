[내일날씨] 전국 흐리고 남부 곳곳 비…제주 최고 60㎜

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서울 아침 최저 10도·한낮 최고 22도

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 목요일인 23일은 전국이 대체로 흐리고 남부 지방 곳곳에는 비가 내리겠다.

22일 기상청에 따르면 오는 23일 전국이 대체로 흐리겠으나 수도권과 강원도 구름많겠다. 오전까지 전남권과 경남권, 낮까지 제주도는 곳에 따라 비가 내리겠다.

2일 전국 대부분 지역에 구름이 많고 흐려질 것으로 예측됐다. 초미세먼지는 WHO 기준으로 서울경기 오전에 '나쁨'이다가 오후엔 '보통'이 되겠다. 그 밖의 지역은 '보통'이다. 이날 서울 여의도에서 바라본 도심이 뿌옇게 보이고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

예상강수량은 전남권·부산·경남남해안 5~20mm, 울산·경남내륙 5mm미만, 제주도(북부 제외) 20~60mm, 제주도북부 5~30mm다.

주요 지역별 최저기온은 ▲서울 10도 ▲인천 9도 ▲수원 9도 ▲춘천 7도 ▲강릉 11도 ▲청주 9도 ▲대전 9도 ▲전주 10도 ▲광주 12도 ▲대구 9도 ▲부산 12도 ▲울산 11도 ▲제주 12도다.

최고기온은 ▲서울 22도 ▲인천 23도 ▲수원 22도 ▲춘천 20도 ▲강릉 16도 ▲청주 22도 ▲대전 22도 ▲전주 22도 ▲광주 22도 ▲대구 20도 ▲부산 18도 ▲울산 18도 ▲제주 16도다.

에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '보통'으로 예상된다. 다만 오전에 경기남부·충남에서 '나쁨'으로 예상된다.

바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~2.5m, 동해 앞바다 0.5~2.5m로 일겠다.

lahbj11@newspim.com