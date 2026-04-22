박찬대 후보 "인천의 바이오는 미래 먹거리...반도체 뛰어넘는 산업으로"

7대 혁신공약 발표…바이오카이스트 설립·1500억 펀드 조성

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 박찬대 더불어민주당 인천시장 후보는 22일 인천 바이오 산업 육성을 위해 "반도체를 뛰어넘는 산업으로 키울 수 있는 절호의 기회가 지금 왔다"라며 7대 공약을 발표했다.

박 후보는 이날 자신의 페이스북을 통해 "인천의 바이오는 현재 먹거리이면서, 미래 먹거리"라며 "미·중 갈등으로 미국 시장에서 중국 기업의 입지가 줄었고, 2030년까지 200개 의약품의 특허가 만료되어 바이오시밀러 시장에 큰 기회가 왔다"라고 밝혔다.

박찬대 더불어민주당 인천시장 후보(좌측 첫번째) [사진=박찬대 의원 페이스북]

박 후보는 "이미 인천은 단일 도시 기준으로 세계 최대 규모의 바이오의약품 생산 능력을 보유하고 있다"라며 "바이오 산업의 골든타임에 인천시가 할 수 있는 모든 역량을 쏟아부으려고 한다"라고 했다.

그러면서 "삼성바이오로직스, 셀트리온, 롯데바이오로직스, SK바이오사이언스 등 앵커 기업이 바이오시밀러에 집중한다면, 인천시는 신약을 개발할 수 있는 최적의 바이오 환경 조성에 집중하겠다"라며 "인천을 신약 개발의 산실로 거듭나게 하겠다"라고 약속했다.

이어 "복제약을 만드는 도시에서 복제약도, 신약도 모두 잘 만드는 도시로 만들겠다"라며 바이오 산업 분야 7대 혁신 공약을 제시했다.

첫째는 한국바이오과학기술원 설립을 통한 '기술 혁신'이다. 박 후보는 "한국바이오과학기술원은 복제약 생산에서 신약 개발로 바이오 산업의 패러다임을 바꿀 핵심 기관"이라며 "바이오-카이스트에서 배출된 최고의 박사급 인재들이 대한민국 바이오의 미래를 이끌 것"이라고 했다.

둘째는 인천바이오펀드 조성과 보스턴형 K-바이오랩허브 운영을 통한 창업 및 투자 혁신이다. 그는 "1500억 원 규모의 인천바이오펀드 조성으로 매년 10여 개의 유망 바이오 벤처를 발굴하고 육성하겠다"라며 "보스턴형 혁신 모델로 K-바이오랩허브를 혁신해서, 연구 성과가 창업과 사업화로 막힘없이 이어지는 글로벌 바이오 창업 생태계를 조성하겠다"라고 했다.

셋째는 국제적 기준의 시험 분석과 인증 기관을 하나로 모은 환경 혁신이다. 박 후보는 "멀리 갈 필요 없이 인천 안에서 시험 분석, 인증을 한 번에 끝낼 수 있도록 인증 기관을 하나로 모으겠다"라며 "속도가 핵심인 바이오 산업에서 바이오테크 기업들이 인천으로 몰려들 것"이라고 강조했다.

넷째는 인천산단을 바이오 부품·장비의 핵심 거점으로 키우는 생태계 혁신이다. 그는 "인천산단 뿌리 기업의 바이오 산업 전환을 통해 바이오 원부자재의 국산화 및 공급망 안정화로 새로운 성장 동력을 만들겠다"고 밝혔다.

다섯째는 바이오 산업 민관 협력 체계 구축을 통한 거버넌스 혁신이다. 박 후보는 "민관 협업의 '인천 바이오 얼라이언스'를 통해, 기술 기업이 유니콘을 넘어 빅파마로 도약할 수 있도록 행정·재정·금융을 아우르는 맞춤형 성장 사다리를 구축하겠다"라고 약속했다.

여섯째는 공공 의대 유치를 통한 산학협력 혁신이다. 그는 "공공 의대 유치로 산학연을 연결한 의학 교육·연구 기반을 구축하고, 지역 거점 병원까지 포함한 '임상 연구 – 신약 개발 – 인재 양성'의 선순환 체계를 만들겠다"고 했다.

마지막으로 '인천바이오엑스포' 개최를 제시했다. 박 후보는 "우리 기업의 기술을 세상에 알리고, 글로벌 과학자의 선진 기술을 논의하고, 투자자와 교류하고 투자하는 장을 마련하겠다"고 했다.

그는 "현재 복제약 생산은 매출 10억당 고용 1명에 불과하지만, 신약 중심의 미래 바이오는 다르다"라며 "바이오 카이스트를 중심으로 좋은 연구직 일자리가 만들어지고 바이오 테크 기업들이 몰려온다면 인천의 청년들이 꿈을 펼칠 수 있는 '바이오 일자리 사다리'가 만들어질 것"이라고 강조했다.

박 후보는 "이재명 대통령이 제시한 'K-바이오 의약, 글로벌 5대 강국'의 꿈을 박찬대의 바이오 7대 공약으로 반드시 현실로 만들겠다"라며 "속도가 붙은 인천 바이오 산업에 박찬대가 날개를 달아 드리겠다"고 다짐했다.

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