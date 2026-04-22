삼성바이오로직스, 1분기 실적 성장세…매출 1.2조·영업익 5808억원

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전년 동기 대비 영업익 35% ↑

재무구조 안정, 자산 12조 육박

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스가 올 1분기 1~4공장의 풀가동에 힘입어 견조한 성장세를 이어갔다.

삼성바이오로직스는 2026년 1분기 매출 1조2571억원, 영업이익 5808억원을 기록했다고 22일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 2576억원(26%), 영업이익은 1506억원(35%) 증가했다.

삼성바이오로직스 4공장. [사진=삼성바이오로직스]

회사는 1~4공장 풀가동 유지와 5공장 램프업(Ramp-Up·가동률 확대)을 반영해 올해 연매출 성장 가이던스 15~20%를 유지했다. 다만 해당 전망에는 미국 록빌 공장 인수에 따른 매출 기여분은 포함되지 않았으며, 향후 이를 반영한 추가 전망치를 안내할 예정이다.

삼성바이오로직스의 재무구조도 안정적인 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났다. 올 1분기 말 기준 자산은 11조9950억원, 자본 7조9228억원, 부채 4조722억원을 기록했으며, 부채비율은 51.4%, 차입금 비율은 11.6%다.

수주 측면에서도 지속적인 성과를 이어가고 있다. 창립 이후 누적 수주는 위탁생산(CMO) 112건, 위탁개발(CDO) 169건으로 총 214억 달러 규모를 기록했다.

생산 거점 확대도 진행 중이다. 삼성바이오로직스는 지난 3월 말 미국 록빌 생산시설 인수를 완료해 현지 인력과 설비를 확보했으며, 한국 송도와 미국 록빌을 연결한 이원화 생산체계를 구축했다. 이를 통해 글로벌 고객사에 보다 유연한 생산 대응이 가능해졌다.

포트폴리오 측면에서는 마스터세포은행(MCB) 생산과 벡터 제작 서비스를 내재화해 벡터 구축부터 임상시험계획(IND) 제출까지 9개월 내 완료 가능한 '엔드 투 엔드(end-to-end)' 서비스 체계를 구축했다. CEPI 네트워크 기반 생산 역량을 확보해 글로벌 공중보건 대응 역량도 강화하고 있다.

미국 제약사 일라이릴리와 협력해 '릴리 게이트웨이 랩스(LGL)' 국내 거점을 인천 송도에 설립하며 오픈 이노베이션에도 속도를 낸다. 이는 글로벌 제약사의 오픈 이노베이션 프로그램이 국내 기업과 협력해 한국에 진출하는 첫 사례다.

지속가능경영 부문에서는 글로벌 평가기관 에코바디스로부터 최고 등급인 '플래티넘(Platinum)'을 획득했다. 제품 탄소발자국 산출 시스템에 대한 제3자 검증을 완료하고 협력사 ESG 계약 체결 및 'ESG 인게이지먼트 리포트'를 발간하는 등 공급망 관리도 강화하고 있다.

sykim@newspim.com