타임폴리오자산운용, 'TIME 글로벌AI인공지능액티브' 누적 수익률 400%

순자산총액, 국내 주식형 액티브 ETF 가운데 1위

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 타임폴리오자산운용은 22일 자사 'TIME 글로벌AI인공지능액티브' 상장지수펀드(ETF)가 상장 이후 누적 수익률 400%를 돌파했다고 밝혔다.

한국거래소에 따르면 전날 종가 기준 TIME 글로벌AI인공지능액티브 ETF의 상장 이후 누적 수익률은 403.30%로 집계됐다. 해당 상품의 순자산총액(AUM)은 1조5786억원으로, 국내 상장 주식형 액티브 ETF 가운데 1위다.

[자료=타임폴리오자산운용]

회사는 TIME 글로벌AI인공지능액티브 수익률의 비결로 AI 성장 사이클을 앞서가는 액티브 전략을 꼽았다. 단순히 지수를 추종하는 패시브 ETF와 달리 매일 변화하는 시장과 산업을 분석해 주도주를 선제적으로 발굴하고 비중을 조절해 왔다는 설명이다.

김남호 타임폴리오자산운용 ETF운용본부장은 "단순히 유행을 좇는 투자가 아니라 글로벌 AI 시장의 기술적 흐름과 밸류체인을 심도 있게 분석해 '제2의 엔비디아'를 지속적으로 발굴해 온 것이 좋은 결과로 이어졌다"며 "국내 주식형 액티브 ETF 순자산 1위라는 타이틀에 만족하지 않고, 앞으로도 시장 상황에 유연하게 대응해 투자자들에게 최상의 수익률로 보답하겠다"고 말했다.

또한 TIME 글로벌AI인공지능액티브는 연금저축 및 퇴직연금(IRP) 계좌에서도 투자할 수 있다. 김남의 타임폴리오자산운용 ETF전략본부장은 "연금 자금으로 ETF의 이동이 가속화되는 가운데 투자자들 역시 단순 지수 추종을 넘어 액티브한 운용 전략과 성과를 기준으로 상품을 선별하는 추세가 강해지고 있다"고 전했다.

rkgml925@newspim.com