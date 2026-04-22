삼성증권, 'ISA 만기고객 전용 연금전환 이벤트' 진행

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"ISA 만기 자금을 연금계좌로 이전함으로써 세제 혜택 지속 활용"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성증권은 22일 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 만기 고객을 대상으로 'ISA 만기고객 전용 연금전환 이벤트'를 진행한다고 밝혔다.

삼성증권에 따르면 이번 이벤트는 ISA 만기 자금을 연금계좌로 이전함으로써 세제 혜택을 지속적으로 활용할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

중개형 ISA 계좌는 만기일로부터 60일 이내 연금계좌로 이전이 가능하며, 이를 통해 과세이연 및 추가 세액공제 등 장기적인 자산관리 측면에서 유리한 구조를 갖는다.

[사진=삼성증권]

이벤트 대상은 중개형 ISA 만기 자금을 연금계좌로 전환한 고객이다. 이벤트 참여를 위해서는 오는 30일까지 ISA 만기 자금 100만원 이상을 연금저축계좌로 이전하고, 경품 지급 시까지 연금저축 잔고를 유지해야 한다.

조건을 충족한 고객 중 추첨을 통해 100명에게 용인 호암미술관에서 진행되는 김윤신 작가 회고전 '합이합일 분이분일' 전시 티켓 2매가 제공된다.

삼성증권 관계자는 "ISA 만기 이후 자금 운용에 대한 고민이 많은 고객들을 위해 연금계좌 전환을 통한 절세 및 장기투자 기회를 제시하고자 이번 이벤트를 기획했다"며 "앞으로도 고객의 생애주기에 맞춘 체계적인 자산관리 서비스를 지속적으로 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com